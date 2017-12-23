Полиция Сызрани разыскивает пропавшего почти 2 года назад монаха

Полиция Сызрани объявила о розыске пропавшего 54-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области. Его зовут Фарбман Михаил Маркович, дата его рождения - 09.07.1963 года.

По информации сайта "Маленькая Сызрань", будучи уроженцем Самары, в последнее время Михаил Фарбман проживал на Святом источнике Федоровской божьей матери в поселке Новокашпирский. Прихожане знали его как отца Макария.

24 февраля 2016 года он ушел в неизвестном направлении и до настоящего время не вернулся. Приметы: на вид 50-55 лет, рост 160-164 см, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, волосы темные, вьющиеся, зачесаны назад, глаза карие. Одежда: черная болоньевая куртка, черная вязаная шапка, темно-синие джинсы, черные ботинки. Особые приметы: на шее имеется родинка размером 2-3 мм.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить по телефонам МУ МВД России "Сызранское: (8464) 35-58-36, 8-927-618-37-37 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно абсолютно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.