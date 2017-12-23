Полиция Сызрани разыскивает пропавшего почти 2 года назад монаха

Полиция Сызрани объявила о розыске пропавшего 54-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области. Его зовут Фарбман Михаил Маркович, дата его рождения - 09.07.1963 года.
По информации сайта "Маленькая Сызрань", будучи уроженцем Самары, в последнее время Михаил Фарбман проживал на Святом источнике Федоровской божьей матери в поселке Новокашпирский. Прихожане знали его как отца Макария.
24 февраля 2016 года он ушел в неизвестном направлении и до настоящего время не вернулся. Приметы: на вид 50-55 лет, рост 160-164 см, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, волосы темные, вьющиеся, зачесаны назад, глаза карие. Одежда: черная болоньевая куртка, черная вязаная шапка, темно-синие джинсы, черные ботинки. Особые приметы: на шее имеется родинка размером 2-3 мм.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить по телефонам МУ МВД России "Сызранское: (8464) 35-58-36, 8-927-618-37-37 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно абсолютно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.
Последние комментарии
"Несчастный случай"?
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.
Не несколько человек тут отдыхает, а несколько сотен. И никто о надвигающейся стихии не был предупрежден туроператорами, которые несут ответственность за туристов.
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!