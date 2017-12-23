Житель Новокуйбышевска ударил приятеля ножом после вечеринки в кафе

В дежурную часть ОМВД России по Безенчукскому району поступило сообщение из больницы о госпитализации с тяжелыми травмами 25-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Как установили сотрудники полиции, преступление произошло на съемной квартире, где потерпевший проживал со своими коллегами по работе.

Как выяснилось, в один из выходных дней мужчина и трое его знакомых, получив заработную плату, отправились в кафе. Через некоторое время, потерпевший и двое мужчин решили уйти домой, оставив своего товарища в развлекательном заведении.

Оказавшись в квартире, мужчины продолжили распитие спиртных напитков, через некоторое время к ним присоединился их общий приятель, пришедший из кафе. Он высказал недовольство тем, что знакомые не предупредили его об уходе и, в порыве гнева схватив со стола нож, нанес одному из приятелей ранения в область грудной клетки. Осознав содеянное, злоумышленник вызвал бригаду скорой помощи.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний житель, ранее судимый за кражу.

По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области





