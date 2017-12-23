Екатерина Кузьмичева: "Дмитрий Азаров сохраняет позиции и влияние в Генеральном совете партии"

Генсовет "Единой России" установил состав своего президиума в количестве 35 человек. Решение было принято путем тайного голосования в рамках съезда "Единой России", который проходит 22–23 декабря в Москве.
В повестке второго дня съезда — плановая ротация Генерального совета "Единой России" и его президиума, а также переформатирование работы партийных проектов.
Напомним, Генсовет "Единой России" путем открытого голосования принял решение о прекращении членства в президиуме Генсовета врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Екатерина Кузьмичева прокомментировала: "Ротация, согласно Уставу, плановая. Партийцы к этому давно привычны. Дмитрий Игоревич сохраняет позиции и влияние в Генеральном совете партии. Это очень важно для нашего региона. Партия всегда поддерживала и будет поддерживать его в любом статусе, поскольку он очень много делает и для "Единой России" тоже. На заседании Генерального совета Дмитрий Игоревич пригласил председателя партии, премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева посетить наш регион ближайшей весной. Такой разговор состоялся сегодня. Поэтому во взаимоотношении с первыми лицами государства ничего не меняется".
Последние комментарии
"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.
Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?
Надо не на тезисы опираться. а работать.
наконец-то отбыл от Самарской губерниии
Начали с роста цен.