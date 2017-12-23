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Партии Власть и политика

Екатерина Кузьмичева: "Дмитрий Азаров сохраняет позиции и влияние в Генеральном совете партии"

МОСКВА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Генсовет "Единой России" установил состав своего президиума в количестве 35 человек. Решение было принято путем тайного голосования в рамках съезда "Единой России", который проходит 22–23 декабря в Москве.

В повестке второго дня съезда — плановая ротация Генерального совета "Единой России" и его президиума, а также переформатирование работы партийных проектов.

Напомним, Генсовет "Единой России" путем открытого голосования принял решение о прекращении членства в президиуме Генсовета врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Екатерина Кузьмичева прокомментировала:  "Ротация, согласно Уставу, плановая. Партийцы к этому давно привычны. Дмитрий Игоревич сохраняет позиции и влияние в Генеральном совете партии. Это очень важно для нашего региона. Партия всегда поддерживала и будет поддерживать его в любом статусе, поскольку он очень много делает и для "Единой России" тоже. На заседании Генерального совета Дмитрий Игоревич пригласил председателя партии, премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева посетить наш регион ближайшей  весной. Такой разговор состоялся сегодня. Поэтому во взаимоотношении с первыми лицами государства ничего не  меняется".

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