СУ СК рассмотрит вопрос о возможном возбуждении уголовного дела в отношении экс-руководителя самарской почты

Прокуратура Самарского района Самары закончила проверку о нарушении их трудовых прав со стороны директора, которую вела по обращению сотрудников УФПС Самарской области-филиал ФГУП "Почта России". Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как выяснили сотрудники прокуратуры, с апреля 2016 г. по ноябрь 2017 г. сотрудников учреждения привлекали для строительных работ на личном участке директора.

Теперь материалы проверки направлены руководителю Куйбышевского МСО областного СУ СК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании по факту превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Напомним, 18 декабря руководителя самарского управления "Почты России" Артура Игрушкина уволили после жалоб подчиненных.

"Нарушения, выявленные по итогам внеплановой комплексной служебной проверки финансово-хозяйственной деятельности филиала, привели к утрате доверия к директору филиала со стороны Почты России", - заявила пресс-служба организации.