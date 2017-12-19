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Общество

Руководителя самарской почты уволили после жалоб подчиненных на то, что он держал их в рабстве

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководителя самарского управления "Почты России" Артура Игрушкина уволили после жалоб подчиненных, сообщили Волга Ньюс в пресс-службе организации.

Фото: Андрей Савельев

"Решением генерального директора Почты России Николая Подгузова с директором УФПС Самарской области Артуром Игрушкиным с 18 декабря прекращен трудовой договор в связи с грубым нарушением трудовых обязанностей, - рассказали в пресс-службе. - Нарушения, выявленные по итогам внеплановой комплексной служебной проверки финансово-хозяйственной деятельности филиала, привели к утрате доверия к директору филиала со стороны Почты России".

Исполняющим обязанности директора УФПС Самарской области назначен директор по управлению розничной сетью и клиентскому обслуживанию аппарата управления Почты России Вилен Ли.

Напомним, внеплановая проверка прошла после жалоб подчиненных Игрушкина. Те сообщили в Генпрокуратуру и ФСБ, что он заставлял сотрудников строить ему дом.

"Мы работали на строительстве личного дома Игрушкина, как рабы на галерах, - писали его подчиненные силовикам. - На работы по строительству личного дома Игрушкина нас перевозили на автобусе УАЗ предприятия, в котором нечем было дышать. На стройке у нас не всегда была возможность пообедать и тем более помыться. Поэтому мы ехали со стройки грязные, голодные, в душном УАЗе по городским пробкам. Домой попадали поздними вечерами, не уделяя должного внимания своим близким, а утром были вынуждены вновь и вновь возвращаться на стройку к Игрушкину, не зная, когда же это закончится".

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