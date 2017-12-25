Директора самарского предприятия будут судить за невыплату зарплаты сотрудникам

Прокуратура Ленинского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу гендиректора ООО "Автотранс". Его обвиняют по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ /("Полная невыплата свыше двух месяцев зарплаты работникам организации"). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, с ноября 2016 г. по март 2017 г. директор не выплатил 171 работнику в сумме более 7 млн рублей.

Во время расследования уголовного дела задолженность по зарплате была частично погашена - 4 млн рублей.

Теперь материалы направлены мировому судье для рассмотрения.