Директора самарского предприятия будут судить за невыплату зарплаты сотрудникам

Прокуратура Ленинского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу гендиректора ООО "Автотранс". Его обвиняют по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ /("Полная невыплата свыше двух месяцев зарплаты работникам организации"). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По версии следствия, с ноября 2016 г. по март 2017 г. директор не выплатил 171 работнику в сумме более 7 млн рублей.
Во время расследования уголовного дела задолженность по зарплате была частично погашена - 4 млн рублей.
Теперь материалы направлены мировому судье для рассмотрения.
Последние комментарии
15 000 за зачет.. не слабые расценки в Медицинском. Сколько же стоит тогда экзамен?
Ну а пенсионные удостоверения килограммами в самаре продают типа фсб не знает, и не только в самаре по всей стране )))) по 300тыс , задолбали фазана лепить народу
Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!