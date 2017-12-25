В ближайшие дни в Самарской области продолжит идти снег

По сведению Гидрометцентра России, в третьей декаде декабря средняя температура воздуха ожидается на 2,5°C выше средних многолетних значений.

В понедельник, 25 декабря, снег, местами сильный, слабая метель. Температура воздуха составит -1… -6 °C. Ветер северо-западный 8-13 м/с. На дорогах снежные заносы. Во вторник, 26 декабря, ночью небольшой снег, слабая метель. Столбик термометра опустится от -8 до -13 °C. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха составит -5… -10 °C. Ветер западный 8-13 м/с. На дорогах местами снежные заносы. В среду, 27 декабря, местами также пройдет небольшой снег. Ночью температура воздуха составит -9… -14 °C, днем -0… -5 °C. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Местами гололедица.