На новогодних гуляньях в Тольятти будет дежурить 145 полицейских

Полиция Тольятти готовится к празднованию Нового года. О том, как будет обеспечена безопасность жителей, рассказал заместитель командира ОБ ППСП У МВД России по г. Тольятти майор полиции Александр Бросов.

Вопрос рассматривался в пятницу, 22 декабря, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

По словам Александра Бросова, в новогоднюю ночь в городе запланированы массовые гулянья на восьми открытых площадках: перед дворцом спорта "Волгарь", в "Фанни парке", в парке культуры и отдыха Комсомольского района, на площадке перед КЦ "Русич" в Шлюзовом районе, перед зданием администрации в Федоровке, на Центральной площади в старом городе и на площадке возле ДКиТ.

"Всего на охране общественного порядка в местах скопления народа будут задействованы 145 сотрудников полиции. В период новогодних каникул на местах будут задействованы дополнительно 38 человек из мобильных групп", - доложил полицейский.

Бросов добавил, что в целях обеспечения безопасности граждан и профилактики терроризма перед началом всех массовых мероприятий будет проведено обследование мест с использованием служебно-розыскных собак на предмет обнаружения взрывчатых устройств. Кроме того, на крупных площадках будут установлены защитные ограждения с металлодетекторами.