На новогодних гуляньях в Тольятти будет дежурить 145 полицейских

Полиция Тольятти готовится к празднованию Нового года. О том, как будет обеспечена безопасность жителей, рассказал заместитель командира ОБ ППСП У МВД России по г. Тольятти майор полиции Александр Бросов.
Вопрос рассматривался в пятницу, 22 декабря, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
По словам Александра Бросова, в новогоднюю ночь в городе запланированы массовые гулянья на восьми открытых площадках: перед дворцом спорта "Волгарь", в "Фанни парке", в парке культуры и отдыха Комсомольского района, на площадке перед КЦ "Русич" в Шлюзовом районе, перед зданием администрации в Федоровке, на Центральной площади в старом городе и на площадке возле ДКиТ.
"Всего на охране общественного порядка в местах скопления народа будут задействованы 145 сотрудников полиции. В период новогодних каникул на местах будут задействованы дополнительно 38 человек из мобильных групп", - доложил полицейский.
Бросов добавил, что в целях обеспечения безопасности граждан и профилактики терроризма перед началом всех массовых мероприятий будет проведено обследование мест с использованием служебно-розыскных собак на предмет обнаружения взрывчатых устройств. Кроме того, на крупных площадках будут установлены защитные ограждения с металлодетекторами.
Последние комментарии
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.
Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.