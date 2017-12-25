90 ребят из Самарской области приглашены в Кремль на общероссийскую новогоднюю елку

Во вторник, 26 декабря, в Государственном Кремлевском Дворце пройдет ежегодная общероссийская новогодняя елка, организованная по поручению президента РФ. В этом году возможность посетить Москву и впервые увидеть грандиозное новогоднее представление в Кремле получили 90 школьников Самарской области от 8 до 13 лет.

В составе региональной делегации - дети, чьи родители исполняют свои служебные обязанности в горячих точках, и дети, чьи родители погибли при исполнении служебного долга, защищая наших соотечественников, не только в локальных конфликтах, но и при возникновении стихийных бедствий и катастроф.

По традиции, на главную елку страны также поедут отличники учебы, победители предметных олимпиад и спортивных соревнований, лауреаты творческих конкурсов, лидеры детских общественных организаций, воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети из социально незащищенных семей, опекаемые и приемные дети.

Многие из этих ребят в течение года активно участвовали в общественных проектах Приволжского федерального округа "Ума палата", "МастерОк", "Спортивный Олимп", "Звезды детства", которые проходят под патронатом полпреда Михаила Бабича.

В программу пребывания школьников в столице входят экскурсия в Измайловский Кремль, мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки, а также участие в зимних народных забавах.

В Москву ребята отправились 24 декабря. Проводить ребят и оценить степень готовности сопровождающих лиц прибыл главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан. На протяжении всей поездки школьников будут сопровождать врачи, педагоги, сотрудники полиции, психолог и руководитель делегации.

Своими ожиданиями от кремлевской елки поделилась дочь участника боевых действий Дарина Рохманинова: "Я очень сильно обрадовалась и прыгала от радости, когда узнала, что поеду на елку. Мама помогла мне выбрать красивое белое платье до колен. На елке будет гореть много фонариков. Нам будут дарить подарки и поздравит президент. В новом году я хочу, чтобы все на планете были здоровы!"