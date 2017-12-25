16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
90 ребят из Самарской области приглашены в Кремль на общероссийскую новогоднюю елку На новогодних гуляньях в Тольятти будет дежурить 145 полицейских За прошедшую ночь с улиц Самары вывезли более 3 тыс. тонн снега Александр Милеев получил ученое звание профессора К ЧМ-2018 в Самаре появятся три матрешки, четыре мяча и трехметровая бабочка на шаре

Общество

90 ребят из Самарской области приглашены в Кремль на общероссийскую новогоднюю елку

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 56
Версия для печати

Во вторник, 26 декабря, в Государственном Кремлевском Дворце пройдет ежегодная общероссийская новогодняя елка, организованная по поручению президента РФ. В этом году возможность посетить Москву и впервые увидеть грандиозное новогоднее представление в Кремле получили 90 школьников Самарской области от 8 до 13 лет.

90 ребят из Самарской области приглашены в Кремль на общероссийскую новогоднюю елку 90 ребят из Самарской области приглашены в Кремль на общероссийскую новогоднюю елку
Фото: Андрей Савельев

В составе региональной делегации - дети, чьи родители исполняют свои служебные обязанности в горячих точках, и дети, чьи родители погибли при исполнении служебного долга, защищая наших соотечественников, не только в локальных конфликтах, но и при возникновении стихийных бедствий и катастроф.

По традиции, на главную елку страны также поедут отличники учебы, победители предметных олимпиад и спортивных соревнований, лауреаты творческих конкурсов, лидеры детских общественных организаций, воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети из социально незащищенных семей, опекаемые и приемные дети.

Многие из этих ребят в течение года активно участвовали в общественных проектах Приволжского федерального округа "Ума палата", "МастерОк", "Спортивный Олимп", "Звезды детства", которые проходят под патронатом полпреда Михаила Бабича.

В программу пребывания школьников в столице входят экскурсия в Измайловский Кремль, мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки, а также участие в зимних народных забавах.

В Москву ребята отправились 24 декабря. Проводить ребят и оценить степень готовности сопровождающих лиц прибыл главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан. На протяжении всей поездки школьников будут сопровождать врачи, педагоги, сотрудники полиции, психолог и руководитель делегации.

Своими ожиданиями от кремлевской елки поделилась дочь участника боевых действий Дарина Рохманинова: "Я очень сильно обрадовалась и прыгала от радости, когда узнала, что поеду на елку. Мама помогла мне выбрать красивое белое платье до колен. На елке будет гореть много фонариков. Нам будут дарить подарки и поздравит президент. В новом году я хочу, чтобы все на планете были здоровы!"

Гид потребителя

Последние комментарии

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

Денис Тихонов 17 декабря 2017 12:52 Штатная работа самарской НФС-2 восстановлена

где её вернули?как не было воды так и нет

Иусов Иусов 15 декабря 2017 08:45 Прививка от нетолерантности: этнический фестиваль в Самаре

ну вот, хоть здесь редактор нормальный.

Александра Будаева 14 декабря 2017 13:30 Слухи о смерти лебедей из парка Металлургов оказались ложными

Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)

Елена Алимова 09 декабря 2017 15:44 Прокуратура: "Есть информация, что к чистке унитазов в самарском детсаду привлекали четверых детей"

Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.

Фото на сайте

Самарские школьники отправились на новогоднее представление в Кремле

Самарские школьники отправились на новогоднее представление в Кремле

Команда КВН "11:45" представит Самару на "КиВиНе" в Сочи

Команда КВН "11:45" представит Самару на "КиВиНе" в Сочи

В парке им. Гагарина открылись трассы для скандинавской ходьбы

В парке им. Гагарина открылись трассы для скандинавской ходьбы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31