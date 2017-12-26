Мультимодальные перевозки из "Кошелев парка" отменяются на время праздников

Мультимодальные перевозки (автобус + поезд) по маршруту "Кошелев парк" - ж/д станция "Смышляевка" отменяются на время каникул - с 30 декабря по 8 января, сообщает СППК.
Напомним, мультимодальные перевозки организованы в декабре текущего года. Автобусы ходят ежедневно, стыкуясь с поездами до Похвистнево и Новоотрадного, а также по рабочим дням, стыкуясь с поездом до Кинеля.
Последние комментарии
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.
Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)