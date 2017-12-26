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Общество

Мультимодальные перевозки из "Кошелев парка" отменяются на время праздников

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мультимодальные перевозки (автобус + поезд) по маршруту "Кошелев парк" - ж/д станция "Смышляевка" отменяются на время каникул - с 30 декабря по 8 января, сообщает СППК.

Напомним, мультимодальные перевозки организованы в декабре текущего года. Автобусы ходят ежедневно, стыкуясь с поездами до Похвистнево и Новоотрадного, а также по рабочим дням, стыкуясь с поездом до Кинеля.

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