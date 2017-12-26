На Волге в Безенчукском районе обнаружено тело вмерзшего в лед рыбака

В понедельник, 25 декабря, на спасательную станцию Новокуйбышевска поступило сообщение о том, что в Безенчукском районе, в затоне у Васильевских островов обнаружено тело вмерзшего в лед рыбака, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ПСС по Самарской области.

Спасатели отправились на место происшествия. Часть пути они преодолели на автомобиле, а часть на аэроглиссере "Патруль". В результате поисково-спасательной операции тело погибшего освободили ото льда. Причины гибели мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.