На Волге в Безенчукском районе обнаружено тело вмерзшего в лед рыбака

В понедельник, 25 декабря, на спасательную станцию Новокуйбышевска поступило сообщение о том, что в Безенчукском районе, в затоне у Васильевских островов обнаружено тело вмерзшего в лед рыбака, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ПСС по Самарской области.
Спасатели отправились на место происшествия. Часть пути они преодолели на автомобиле, а часть на аэроглиссере "Патруль".
В результате поисково-спасательной операции тело погибшего освободили ото льда. Причины гибели мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.
Не несколько человек тут отдыхает, а несколько сотен. И никто о надвигающейся стихии не был предупрежден туроператорами, которые несут ответственность за туристов.