В Художественном музее проводят новогодний квест "Зимний экспресс"

Художественный музей 27, 28 декабря, а также 3, 4, 5, 6, 7 января 2018 г. проведет в своих залах квест "Зимний экспресс".
Путешествие раскроет тайны художественных и музыкальных шедевров русского искусства и познакомит игроков с традициями празднования Нового года и Рождества в России, сообщает пресс-служба музея.
Начало новогоднего квеста во все дни в 14:00. Цена билета - 105 рублей.
Последние комментарии
Красотища. Была недавно в Киеве на ювелирной выставке - Злато.юа покорили - ооочень много экспонатов очень красивых
Хороший художник и достойные работы!
Полезное мероприятие, думаю найдет отзыв среди самарцев)
Молодца, Никас! Как всегда улыбнул)
Знаковое мероприятие для Самары. Жалко, что мало осталось от Казарм Александрийского гусарского полка. Но это уже другая история и другие персоналии(