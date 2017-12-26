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Музеи и выставки Культура

В Художественном музее проводят новогодний квест "Зимний экспресс"

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Художественный музей 27, 28 декабря, а также 3, 4, 5, 6, 7 января 2018 г. проведет в своих залах квест "Зимний экспресс".

Путешествие раскроет тайны художественных и музыкальных шедевров русского искусства и познакомит игроков с традициями празднования Нового года и Рождества в России, сообщает пресс-служба музея.

Начало новогоднего квеста во все дни в 14:00. Цена билета - 105 рублей.

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