В Художественном музее проводят новогодний квест "Зимний экспресс"

Художественный музей 27, 28 декабря, а также 3, 4, 5, 6, 7 января 2018 г. проведет в своих залах квест "Зимний экспресс".

Путешествие раскроет тайны художественных и музыкальных шедевров русского искусства и познакомит игроков с традициями празднования Нового года и Рождества в России, сообщает пресс-служба музея.

Начало новогоднего квеста во все дни в 14:00. Цена билета - 105 рублей.