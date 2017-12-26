В эфире ТРК "Губерния" пройдет трансляция церемонии "Народное признание"

Во вторник, 26 декабря, в 21:05 в эфире ТРК "Губерния" выйдет телеверсия церемонии награждения акции "Народное признание".

Трансляцию можно смотреть и онлайн на официальном сайте телекомпании.

Напомним, 25 декабря в Самарском академическом театре оперы и балета состоялась торжественная церемония награждения лауреатов юбилейной десятой областной общественной акции "Народное признание".

Акция призвана определить самых достойных в Самарской области людей, тех, кто достиг значительных успехов в профессиональной или общественной деятельности.

В 2017 году заявки на участие принимались по семи номинациям: "Экология и Открытие", "Гражданская активность" "Надежда и Опора", "Рожденные в сердце России", "Признание и Уважение", "Команда созидания" и "Единство и Успех".

Глава региона Дмитрий Азаров не смог лично присутствовать на церемонии, поскольку рабочий день провел в Москве на VI Съезде Общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет местного самоуправления", поэтому направил в адрес участников акции видеообращение, в котором приветствовал номинантов и лауреатов.

"Сегодня я очень хотел бы быть вместе с вами, чествовать своих земляков, которые так много сделали для нашего родного края. К сожалению, срочный вызов в столицу не позволил мне быть в зале, но, поверьте, душой и сердцем я с вами, болею за каждого номинанта, потому что считаю каждого, кто участвовал в конкурсе, достойным победы. Все вы - трудовая, научная, интеллектуальная и творческая элита нашего региона, настоящий золотой фонд Самарской области. Ваша жизнь и трудовая деятельность - достойный образец для подражания, и я уверен, что ваш пример мотивирует молодых на честный и достойный труд во благо Отечества. Благодарю каждого из вас за огромный вклад в развитие, процветание, славу Самарской области, который вы внесли своими делами и помыслами", - отметил Дмитрий Азаров.

В завершение глава региона пожелал участникам акции новых успехов и объявил лауреатов номинации "Единство и успех": Акционерное общество "Транснефть-Приволга", ГБУК "Самарская областная детская библиотека", МБУДО "Детская школа искусств" г. о. Отрадный.

Лауреаты областной общественной акции "Народное признание"

Номинация "Надежда и Опора":

Алена Владимировна Трифонова, учащаяся ГБОУ гимназия "Образовательный центр "Гармония", Отрадный;

Анастасия Игоревна Овчинникова, учащаяся 11 класса ГБОУ СОШ №2 с. Обшаровка м.р. Приволжский;

Александр Владимирович Урядников, учащийся 11 класса ГБОУ СОШ №1 "Образовательный центр" с. Кинель-Черкассы.

Номинация "Признание и Уважение":

Светлана Сергеевна Ильина, директор МБОУ СОШ №3 г.о.Самара;

Валерий Григорьевич Проничев, член совета МБУК "Музей истории г. Отрадный";

Владимир Степанович Новиков, врач-хирург ГБУЗ СО "Богатовская ЦРБ".

Номинация "Гражданская активность":

ГБОУ СО "школа-интернат №117 им. Т.С.Зыковой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара";

МБОУ "Школа №163" г.о.Самара;

Самарский Союз Молодежи - территориальная общественная организация "Российского союза молодежи" в Самарской области.

Номинация "Команда созидания":

Лев Николаевич Гепп, координатор Совета общественности микрорайона №4 г.Отрадный;

Людмила Васильевна Кувитанова, председатель президиума Сергиевской районной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Валерий Анатольевич Капралов, директор МБУДОСДЮСШ №5 "Спортивная борьба" г. Тольятти, председатель общественного совета Комсомольского района г. Тольятти.

Номинация "Рожденные в сердце России":

Лев Вольдемарович Григорьев, учитель музыки МБОУ СОШ №35 Самары, президент АНО "Международный музыкальный проект Гилельс-Коган";

Олег Валентинович Титов, аккомпаниатор-концертмейстер культурно-массового отдела МБУК Центра культуры и досуга "Союз" м.р. Волжский, заслуженный артист Самарской области;

Виктор Степанович Осипов, преподаватель класса духового инструмента МБУ ДО "Детская школа искусств имени А.И.Островского" Сызрани.

Номинация "Единство и Успех":

АО "Транснефть-Приволга";

ГБУК "Самарская областная детская библиотека";

МБУДО "Детская школа искусств", Отрадный.

Номинация "Экология и открытие":

Студенческая волонтерская организация "ЭкОНТ" ГБПОУ СО "Отрадненский нефтяной техникум";

ФГБУ "Национальный парк "Самарская Лука";

Школьное лесничество "Юный эколог" с. Богатое.