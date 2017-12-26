В Самарской области выберут народных журналистов

17 января 2018 года в Самаре подведут итоги пятого областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области. В тот же день наградят победителей конкурса "Золотое перо губернии" и вручат ряд именных журналистских премий.
Конкурс проводится по направлениям "Журналистика: мастерство, призвание, профессия" в семи номинациях и "Актуальная тема" в 12 номинациях. Победителей отбирает конкурсная комиссия, в состав которой входят журналисты, представители администрации губернатора и отраслевых министерств.
Новеллой нынешнего конкурса стала номинация "Народный журналист". В ней будут соревноваться 11 интернет-журналистов, чьи материалы пользуются наибольшей популярностью среди читателей.
"Если другие номинации формировались по заявительному принципу, то здесь номинантов отбирали по рекомендации профессиональных журналистов. Это люди, которых действительно читают в Сети", - рассказала председатель самарского отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова.
Победитель выбирается интернет-голосованием. Оно пройдет с 26 декабря по 8 января на сайте областного правительства.
Последние комментарии
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.
Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)