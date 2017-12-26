В Самарской области выберут народных журналистов

17 января 2018 года в Самаре подведут итоги пятого областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области. В тот же день наградят победителей конкурса "Золотое перо губернии" и вручат ряд именных журналистских премий.

Конкурс проводится по направлениям "Журналистика: мастерство, призвание, профессия" в семи номинациях и "Актуальная тема" в 12 номинациях. Победителей отбирает конкурсная комиссия, в состав которой входят журналисты, представители администрации губернатора и отраслевых министерств.

Новеллой нынешнего конкурса стала номинация "Народный журналист". В ней будут соревноваться 11 интернет-журналистов, чьи материалы пользуются наибольшей популярностью среди читателей.

"Если другие номинации формировались по заявительному принципу, то здесь номинантов отбирали по рекомендации профессиональных журналистов. Это люди, которых действительно читают в Сети", - рассказала председатель самарского отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова.

Победитель выбирается интернет-голосованием. Оно пройдет с 26 декабря по 8 января на сайте областного правительства.