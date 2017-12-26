Где в Самаре опасно покупать фейерверки и другую пиротехнику

В преддверии новогодних праздников в Самарской области усилены меры противопожарной безопасности: сотрудники надзорных ведомств проверяют здания, где пройдут мероприятия, на предмет соблюдения всех норм, с населением проводят профилактическую работу, а с улиц усиленно выдворяют горе-предпринимателей, торгующих пиротехникой прямо в метель. В один из рейдов против незаконной продажи фейерверков и петард сходил и корреспондент Волга Ньюс.

В павильонах, продающих пиротехнику круглый год, уже начался настоящий бум.

"Вот новинка этого года - фестивальные шары, они стреляют на высоту восьмого-девятого этажа, - рассказывает продавщица Ирина Ананьева в магазине на ул. Владимирской. - Вообще у нас каждый день праздник, и покупатели есть всегда. Именно к Новому году народ закупаться начал 24-25 декабря. Берут разное, все зависит от бюджета людей: салютики, фонтанчики, римские свечи в основном. Интересно, что петарды у нас не только родители для детей покупают, но и взрослые мужчины для себя, когда едут за город".

В магазине висит объявление: лицам до 16 пиротехнику здесь не продают. Сотрудники торговой точки уверяют: детям не отдадут даже петарды, а те, кто просто молодо выглядит, вполне могут предъявить документ, чтобы потом ни у кого проблем не было.

Однако этот магазин - образцово-показательный, а потому мы едем дальше.

Сеть "Магнит" вообще-то пиротехникой не торгует. Но в 2017 г. кое-где сделали исключение. "Нам поставили пиротехнику, мы ее продаем, представитель компании все время находится рядом со своей продукцией, чтобы объяснять покупателям, как ею пользоваться", - рассказала нам управляющая магазином Татьяна Абрамова.

Однако увиденным представители надзорного ведомства остались недовольны: фейерверки всех мастей расположили прямо возле касс - с коммерческой точки зрения это очень выгодно: покупатель стоит в очереди, оглядывается, видит пиротехнику и что-нибудь приобретает. А вот с точки зрения безопасности это грубое нарушение.

"Мало ли что, вдруг кто-то спичку кинет, люди же разные бывают, ограждение вот у вас очень близко расположено, через него несложно рукой до товара дотянуться, - объясняет заместитель начальника отдела надзорной деятельности Самары Александр Орлов. - А если начнется пожар, люди просто будут отрезаны от выхода - пиротехника-то как раз на пути, возле самых касс".

Представители магазина обещали все исправить, сотрудники МЧС их успокоили: в этот раз пришли не штрафовать, а объяснять, что не так. А вот если после предупреждения они вернутся, а все останется, как сейчас, - тогда последуют меры воздействия.

"Через день-два проверим, устранены ли нарушения, если нет - будут приняты меры административного воздействия по ч. 1 ст. 20.4 КоАП ("Нарушение требований пожарной безопасности"), которая предусматривает штрафы до 150 тыс. руб., - рассказал Александр Орлов. - Из года в год нарушения одни и те же: торговля у выходов, отсутствие барьеров для покупателей, а также сертификатов безопасности на реализуемую продукцию. Вопиющих случаев, вроде размещения обогревателей около пиротехники или курения на рабочем месте, уже давно не бывало - да и кому это в голову придет?"

А вот "гении" нашлись. Пока ехали в "Магнит", на пересечении улиц Пензенской и Владимирской сотрудники МЧС обратили внимание на лоточника: молодой человек лет 20 разложил пиротехнику на складном столе и прикрыл ее клеенкой от снега. Естественно, никаких сертификатов на продукцию и разрешения на торговлю в этом месте у него не оказалось. Пока ждали "хозяина" с документами, молодой человек сделал два-три шага от своей продукции и закурил. Попутно пожаловался: обещали 10% от выручки, а торговля никак не идет, а тут еще и проверка на его голову.

У "хозяина", который подъехал в течение пяти минут и оказался ненамного старше своего продавца, сертификаты были, а вот разрешения на торговлю - нет. МЧСники сообщили о незаконной точке в полицию, но дожидаться стражей порядка никто не стал: лоток тут же свернулся и уехал прочь на иномарке хозяина, скорее всего, чтобы переместиться на несколько кварталов. Сотрудники надзорного ведомства в ответ на все вопросы журналистов заявили: главное - это не наказать, а предотвратить нарушение. Якобы скоро они соберутся с полицией и администрацией - вот тогда-то и будут выписывать протоколы, но не сегодня.