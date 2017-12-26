Из-за аварии в Промышленном районе Самары ограничена подача тепла в 108 домов

Во вторник, 26 декабря, около в 16:00 произошел порыв теплотрассы диаметром 800 мм в районе дома № 159 по ул. Стара Загора в Промышленном районе Самары, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайного ведомства, под ограничение теплоснабжения попадает 108 многоквартирных домов, семь социально значимых объектов: два детских сада, четыре школы, одна поликлиника.
Поврежденный участок трубы выведен из работы, а потребители — жители 7 и 7А микрорайонов — переведены на резервную схему теплоснабжения.
К месту ЧП направлены оперативные группы Центра управления в кризисных ситуациях, ГУ МЧС России по Самарской области и администрации Самары, выехали аварийные бригады "Предприятия тепловых сетей".
На место аварии также выезжали врио заместителя председателя правительства — министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Крайнев, глава Самары Елена Лапушкина (для нее это первый день на новой должности), руководитель самарского филиала ПАО "Т плюс" Дмитрий Трушков.
Восстановительные работы координируются специалистами департамента ЖКХ областной столицы.
По словам Елены Лапушкиной, авария достаточно серьезная и предпринимаются все необходимые меры, чтобы минимизировать неудобства для жителей. На особом контроле — одинокие пенсионеры и лежачие больные.
В планах "Предприятия тепловых сетей" устранить повреждение до 12:00 27 декабря.
Последние комментарии
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.