Из-за аварии в Промышленном районе Самары ограничена подача тепла в 108 домов

Во вторник, 26 декабря, около в 16:00 произошел порыв теплотрассы диаметром 800 мм в районе дома № 159 по ул. Стара Загора в Промышленном районе Самары, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайного ведомства, под ограничение теплоснабжения попадает 108 многоквартирных домов, семь социально значимых объектов: два детских сада, четыре школы, одна поликлиника.

Поврежденный участок трубы выведен из работы, а потребители — жители 7 и 7А микрорайонов — переведены на резервную схему теплоснабжения.

К месту ЧП направлены оперативные группы Центра управления в кризисных ситуациях, ГУ МЧС России по Самарской области и администрации Самары, выехали аварийные бригады "Предприятия тепловых сетей".

На место аварии также выезжали врио заместителя председателя правительства — министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Крайнев, глава Самары Елена Лапушкина (для нее это первый день на новой должности), руководитель самарского филиала ПАО "Т плюс" Дмитрий Трушков.

Восстановительные работы координируются специалистами департамента ЖКХ областной столицы.

По словам Елены Лапушкиной, авария достаточно серьезная и предпринимаются все необходимые меры, чтобы минимизировать неудобства для жителей. На особом контроле — одинокие пенсионеры и лежачие больные.

В планах "Предприятия тепловых сетей" устранить повреждение до 12:00 27 декабря.