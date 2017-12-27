Повреждение теплосети на ул. Стара-Загора в Самаре устранено

Ремонтные работы на месте повреждения теплосети по ул. Стара-Загора велись на протяжении всей ночи. В 5:54 утра 27 декабря специалисты "Предприятия тепловых сетей" завершили сварочные работы, после чего приступили к заполнению трубопровода, сообщает пресс-служба компании.
По состоянию на 7:03 27 декабря, тепловые сети работают в штатном режиме, совместно с персоналом управляющих компаний производится перевод абонентов с резервной на штатную схему теплоснабжения.
Напомним, вчера, 26 декабря, сотрудниками "ПТС" было выявлено повреждение тепломагистрали диаметром 800 мм в районе пересечений улиц Стара-Загора и Воронежская. Поврежденный участок теплосети был оперативно выведен из работы, место повреждения огорожено, проведены земляные работы, демонтирован изношенный участок трубы и смонтирован новый.
На время устранения повреждения всем управляющим компаниям было предложено перейти на резервную схему теплоснабжения.
Предварительная причина порыва — наружная коррозия.
На месте повреждения вели работу 20 сотрудников ПТС и пять единиц техники. Ремонтные работы проводились в координации с городским департаментом ЖКХ и ПЖРТ Промышленного района.
На место аварии также выезжали врио заместителя председателя правительства — министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Крайнев, глава Самары Елена Лапушкина, руководитель самарского филиала ПАО "Т плюс" Дмитрий Трушков.
Последние комментарии
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.