Повреждение теплосети на ул. Стара-Загора в Самаре устранено

Ремонтные работы на месте повреждения теплосети по ул. Стара-Загора велись на протяжении всей ночи. В 5:54 утра 27 декабря специалисты "Предприятия тепловых сетей" завершили сварочные работы, после чего приступили к заполнению трубопровода, сообщает пресс-служба компании.

По состоянию на 7:03 27 декабря, тепловые сети работают в штатном режиме, совместно с персоналом управляющих компаний производится перевод абонентов с резервной на штатную схему теплоснабжения.

Напомним, вчера, 26 декабря, сотрудниками "ПТС" было выявлено повреждение тепломагистрали диаметром 800 мм в районе пересечений улиц Стара-Загора и Воронежская. Поврежденный участок теплосети был оперативно выведен из работы, место повреждения огорожено, проведены земляные работы, демонтирован изношенный участок трубы и смонтирован новый.

На время устранения повреждения всем управляющим компаниям было предложено перейти на резервную схему теплоснабжения.

Предварительная причина порыва — наружная коррозия.

На месте повреждения вели работу 20 сотрудников ПТС и пять единиц техники. Ремонтные работы проводились в координации с городским департаментом ЖКХ и ПЖРТ Промышленного района.

На место аварии также выезжали врио заместителя председателя правительства — министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Крайнев, глава Самары Елена Лапушкина, руководитель самарского филиала ПАО "Т плюс" Дмитрий Трушков.