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ЖКХ и благоустройство Общество

Повреждение теплосети на ул. Стара-Загора в Самаре устранено

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ремонтные работы на месте повреждения теплосети по ул. Стара-Загора велись на протяжении всей ночи. В 5:54 утра 27 декабря специалисты "Предприятия тепловых сетей" завершили сварочные работы, после чего приступили к заполнению трубопровода, сообщает пресс-служба компании.

По состоянию на 7:03 27 декабря, тепловые сети работают в штатном режиме, совместно с персоналом управляющих компаний производится перевод абонентов с резервной на штатную схему теплоснабжения.

Напомним, вчера, 26 декабря, сотрудниками "ПТС" было выявлено повреждение тепломагистрали диаметром 800 мм в районе пересечений улиц Стара-Загора и Воронежская. Поврежденный участок теплосети был оперативно выведен из работы, место повреждения огорожено, проведены земляные работы, демонтирован изношенный участок трубы и смонтирован новый.

На время устранения повреждения всем управляющим компаниям было предложено перейти на резервную схему теплоснабжения.

Предварительная причина порыва — наружная коррозия.

На месте повреждения вели работу 20 сотрудников ПТС и пять единиц техники. Ремонтные работы проводились в координации с городским департаментом ЖКХ и ПЖРТ Промышленного района.

На место аварии также выезжали врио заместителя председателя правительства — министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Крайнев, глава Самары Елена Лапушкина, руководитель самарского филиала ПАО "Т плюс" Дмитрий Трушков.

Гид потребителя

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Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.

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а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом

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