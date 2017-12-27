После ДТП с четырьмя машинами на Ракитовском шоссе госпитализирован один человек

Во вторник, 26 декабря, участником ДТП в Самаре стал 59-летний водитель автомобиля Volkswagen, ехавший в 19:40 по Ракитовскому шоссе от пр. К.Маркса в сторону Московского шоссе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.
По предварительным данным полицейских, в пути, напротив строения 90 "Г" по Ракитовскому шоссе он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Granta, который ехал во встречном направлении.
От удара отечественный автомобиль развернуло и он столкнулся с Kia Rio под управлением 31-летнего водителя, двигавшегося от Московского шоссе в сторону пр. К.Маркса. В это же время Volkswagen развернуло и он столкнулся с Renault Logan, за рулем которого был 32-летний водитель, ехавший в попутном ему направлении.
В результате ДТП телесные повреждения получил водитель Lada Granta — 34-летний мужчина. Он был доставлен экипажем "скорой помощи" в больницу с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибом задней стенки живота и закрытым переломом левого бедра. Пострадавший госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !
Таких водительниц-горе сразу надо кастрировать от прав управления транспортом. Выставить на площади на общий позор.Пока народ это не сделает - так и будут такие 19 летние чьи-то там детишки или сожительницы ездить задом наперёд и не замечать людей. Это надо было очень умудруться на внутриквартальном, да задним ходом, да ещё и сбить старушку. Это надо голову не иметь вообще. Я бы подумала на месте взрослых людей, которые доверили руль этому созданию без головы... очень бы крепко подумала... видимо одной жертвой старушки дело не закончится... машину угробит и себя...
какое же это крыльцо. крыльцо у него за кормой осталось. это чудо по касательной перелетело через крыльцо перед этим разворотив боковое кирпичное ограждение этого крыльца толщиной в полтора кирпича и далее продолжило трек уже по пешеходной дорожке с креном в 45градусов и двигаясь левой стороной по ограждению этой самой дорожки... слава Богу не было людей ни на крыльце не на дорожке
Как тут то умудрились столкнуться? Эта дорога всегда пустая. Хотя деревенские гоняют по встречке постоянно.
Урод,проблемы создал водителю...