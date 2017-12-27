После ДТП с четырьмя машинами на Ракитовском шоссе госпитализирован один человек

Во вторник, 26 декабря, участником ДТП в Самаре стал 59-летний водитель автомобиля Volkswagen, ехавший в 19:40 по Ракитовскому шоссе от пр. К.Маркса в сторону Московского шоссе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, в пути, напротив строения 90 "Г" по Ракитовскому шоссе он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Granta, который ехал во встречном направлении.

От удара отечественный автомобиль развернуло и он столкнулся с Kia Rio под управлением 31-летнего водителя, двигавшегося от Московского шоссе в сторону пр. К.Маркса. В это же время Volkswagen развернуло и он столкнулся с Renault Logan, за рулем которого был 32-летний водитель, ехавший в попутном ему направлении.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель Lada Granta — 34-летний мужчина. Он был доставлен экипажем "скорой помощи" в больницу с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибом задней стенки живота и закрытым переломом левого бедра. Пострадавший госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.