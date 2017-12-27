В Самаре погибла женщина, упавшая с седьмого этажа

Во вторник, 26 декабря, во втором часу дня, по предварительным данным, с седьмого этажа одного из домов по пр. Кирова упала женщина в возрасте около 60 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Пострадавшая скончалась. Причины смерти женщины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.