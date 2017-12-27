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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самаре погибла женщина, упавшая с седьмого этажа

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 26 декабря, во втором часу дня, по предварительным данным, с седьмого этажа одного из домов по пр. Кирова упала женщина в возрасте около 60 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Пострадавшая скончалась. Причины смерти женщины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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