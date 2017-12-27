Московская турфирма "кинула" самарцев на деньги незадолго до Нового года

Самарчанка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. По словам девушки, ее обманула московская турфирма.

В ноябре Кристина К. вместе с подругой должна была отправиться в круиз по Средиземному морю. Вместо этого за два дня до вылета выяснилось, что отпуск на грани срыва: турфирма не перевела деньги своих клиентов, а потому места для них на лайнере Costa никто не забронировал и не оплатил.

"С Дмитрием Мясковским мы познакомились в марте 2017 г. в Сочи, когда я была на конференции одной из косметических фирм, он был мужем одной из моих коллег, — рассказала Кристина К. — Он начал нам рассказывать, что есть возможность с большой скидкой поехать в семидневный круиз, но деньги надо будет начать выплачивать уже в апреле. Желающих оказалось много: девочки со всей России вступили в чат в WhatsApp, который он для нас создал, там обсуждали детали. Из Самары, кроме меня с подругой, были еще чуть больше десятка человек".

Кристина заплатила 25 тыс. руб. за круиз, а также за свой счет купила билеты на самолет до Венеции и оформила визу. В зависимости от типа каюты на круизном лайнере, по ее словам, люди переводили Дмитрию до 100 тыс. рублей.

А за два дня до вылета они получили сообщение: все отменяется "из-за невыполнения условий группового тарифа". Что это значит, туристам никто не объяснил. Трубку Дмитрий не берет.

Люди в Европу все равно полетели — ведь билеты на самолет уже были куплены. В полете до Венеции перезнакомились: по Средиземноморью ходить собирались со всей России: от Дальнего Востока до столицы.

"Мы с подругой просто остались в Венеции, траты на отель и питание, конечно, были не запланированы, но отпуск отменять не хотелось, — говорит Кристина К. — Были и те, кто все же купил себе заново места на лайнере Costa. Они потом показали, как выглядят реальные билеты на него, они сильно отличаются от тех, что прислали нам. Они же объяснили: на Costa не получили наших денег и вообще о туристах их России не слышали, а потому все претензии надо предъявлять Дмитрию и его фирме "Глобус".

Вернувшись в Россию, Кристина обратилась с заявлением в полицию, ведь деньги ей до сих пор никто не вернул.

Согласно открытым данным, размещенным в интернете, ООО "Глобус" зарегистрировано в Москве, его гендиректором обозначен Роман Жебровский, уставной капитал фирмы составляет 10 тыс. руб., из которых 5000 дал учредитель Жебровский, а еще 5000 — Дмитрий Мясковский, обозначенный в качестве второго учредителя. Однако официально к туризму фирма не имеет никакого отношения: среди заявленных сфер деятельности — торговля молочкой, фруктами-овощами, мясом и птицей.

В ответ на вопрос, почему у клиентов не возникло вопросов относительно профиля деятельности фирмы, Кристина отвечает: Дмитрию доверяли как мужу коллеги целиком и полностью.

Между тем, это уже не первый подобный случай обмана туристов. В Октябрьском районном суде Самары в декабре вынесли приговор директору "Априори-С" Екатерине Исаевой, которая, по версии следствия, присвоила около 3 млн руб. своих клиентов. Как сообщили в пресс-службе суда, женщину признали виновной и приговорили к трем годам колонии общего режима. Приговор Исаева собирается обжаловать.

В январе Самарский областной суд рассмотрит апелляцию коллеги Исаевой — 70-летней Елены Лисицинской. Женщине идти под суд уже не впервой. В мае 2015 г. за три эпизода мошенничества ей дали полтора года условно, после чего она продолжила обманывать клиентов. Тогда дело рассматривали в особом порядке, ей вменяли хищение 209 тыс. рублей. С учетом преклонного возраста, явки с повинной, возмещения ущерба потерпевшему и наличия медали "Ветеран труда" суд рассмотрел дело женщины в особом порядке и фактически "пожалел ее".

А через два года Лисицинская снова оказалась на скамье подсудимых в том же Советском районном суде. На сей раз потерпевших оказалось гораздо больше: общая сумма ущерба превысила миллион рублей. За восемь эпизодов мошенничества ее приговорили к году и восьми месяцам колонии общего режима.

Потерпевшие намерены явиться в суд и настаивать на том, чтобы все оставили как есть: ущерб им не возместили, а из прошлого приговора Лисицинская явно не сделала выводов.