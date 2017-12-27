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Суды Происшествия

Экс-директору гимназии №1 Любови Картамышевой продлили домашний арест до апреля и не разрешили гулять

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дело бывшего директора самарской гимназии №1 Любови Картамышевой поступило в суд Кировского района, и 26 декабря судья Дмитрий Горьков, которому отписали материалы, провел заседание. В зале суда была установлена личность обвиняемой и решен вопрос о продлении ей меры пресечения на время судебного разбирательства.

Фото: Ксения Штефан

Во время заседания Любовь Картамышева, сейчас находящаяся под домашним арестом, попросила разрешить ей прогулки - хотя бы час в день. "Даже арестантам полагаются выходы на свежий воздух, а моя клиентка сидит взаперти дома уже долгое время", - отметил один из адвокатов женщины Эльчин Мамедов.

Несмотря на положительные характеристики Картамышевой, в прогулках суд ей отказал. Срок нахождения под домашним арестом судья Горьков продлил до 18 апреля 2018 г., а следующее заседание назначил на 9 января.

"К совершению преступления вы причастны?" - уточнил перед вынесением решения судья Горьков.

"Я считаю, что нет", - ответила женщина.

Любовь Картамышева в августе 2017 г. была уволена из гимназии и сейчас находится на пенсии. Под домашним арестом она содержится с 1 ноября, а время с начала августа по ноябрь провела в СИЗО.

Обвиняют женщину в получении взятки, но в деле имеются некоторые неоднозначно выглядящие обстоятельства.

Так, Любовь Картамышева и ее адвокаты говорят, что деньги на самом деле женщина брала, но не для себя, а на нужды учебного учреждения.

"Любовь Картамышева передала две части от оговоренной суммы в 800 тыс. руб. подрядчику, который проводил ремонт кровли бассейна на территории гимназии, - говорит адвокат Эльчин Мамедов. - Причем одну часть она передала лично, а вторую - через завуча. Завуч подтвердила следствию, что передавала деньги от Картамышевой подрядчику с фразой: "Можете уже начинать работы". Если бы подрядчик сейчас признал, что получил эти деньги, то дело о взятке развалилось бы. Но подрядчик этого не признает".

По мнению стороны защиты, подрядчик, во-первых, может понести ответственность за незаконное предпринимательство, а во-вторых, находится "на крючке" у следствия, которое отчего-то решило квалифицировать действия директора гимназии не как превышение полномочий (ответственность за это меньше), а именно как получение взятки.

Дело в том, что подрядчик - руководитель ООО "СБ Максимум" Василий Емельянов, - по данным ЕГРЮЛ и Статрегистра, является учредителем компании ООО "Спектр-плюс". Емельянов и его "Спектр-плюс" фигурирует в истории с двойными продажами квартир в доме №165 на ул. Самарской в Самаре. Главным подозреваемым в деле стал именно Емельянов.

Среди жителей этого дома - немало известных в регионе людей, в том числе вдова заслуженного артиста России Александра Амелина Ингрид Амелина. Ее право собственности на однушку также оказывалось под угрозой: в 2015 г. выяснилось, что эту квартиру продали дважды и первый владелец договор заключал еще в 2007 г. со "Спектр-плюс".

Напомним, по версии следствия, Любовь Картамышеву обвиняют в том, что будучи в должности директора гимназии №1, она потребовала с предпринимательницы, матери двух девочек Елены Ксенофонтовой 800 тыс. руб. за зачисление детей в гимназию. Деньги передавались тремя частями. Сразу после передачи третьей части Любовь Картамышеву задержали.

Интересно, что, со слов адвокатов Картамышевой, Елена Ксенофонтова никакого заявления о вымогательстве у нее взятки не писала. Единственное заявление написано было Ксенофонтовой после задержания Картамышевой, и в нем изложена лишь просьба проверить, действительно ли переданные деньги использованы по назначению.

Силовикам же о самой договоренности о передаче денег стало известно практически случайно - разговоры о ситуации услышали третьи лица. Таким образом, если Картамышеву признают виновной в получении взятки, Ксенофонтову могут обвинить в даче этой взятки.

Кроме того, в случае признания Картамышевой виновной по статье "Получение взятки" возможен и еще один любопытный поворот. Подрядчик Емельянов, который якобы "не получил денег" за проведенные ремонтные работы в гимназии, может эти деньги (а именно 820 тыс. руб.) потребовать от гимназии или из бюджета. О том, что ремонт Емельяновым на самом деле проведен, свидетельствуют подписанные им акты выполненных работ.

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