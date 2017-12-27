Как изменились сроки получения социальных выплат из-за праздников

Из-за новогодних и рождественских праздников изменились сроки получения социальных выплат, информирует министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.
Так, 26 декабря досрочно перечислена на счета ежемесячная доплата к пенсии инвалидам боевых действий, а также членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) за январь 2017 года.
Почта России приступит к выплатам 3 января.
В сельских отделениях почтовой связи 4 и 5 класса:
- 3 января - за 5 и 7 числа (для отделений почтовой связи с режимом работы: понедельник, среда, пятница);
- 5 января - за 6 и 8 числа (для отделений почтовой связи с режимом работы: понедельник, среда, пятница);
- 4 января - за 5 и 7 числа (для отделений почтовой связи с режимом работы: вторник, четверг, суббота);
- 6 января - за 6 и 8 числа (для отделений почтовой связи с режимом работы: вторник, четверг, суббота).
В городах и райцентрах Самарской области:
- 5 января - за 5 и 7 числа;
- 6 января - за 6 и 7 числа.
Вместе с пенсиями в эти дни будет производиться доставка следующих социальных выплат:
- ежемесячных денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны - труженикам тыла; ветеранам труда и гражданам, приравненным к ветеранам труда; реабилитированным лицам; лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
- ежемесячных денежных выплат на проезд пенсионерам;
- ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Самарской области;
- доплат к пенсии лицам, ставшим круглыми сиротами в годы Великой Отечественной войны;
- компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт;
- компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
С 8 января выплата будет осуществляться в обычном порядке.
Гражданам, получающим социальные выплаты через кредитные учреждения, зачисление на счета будет осуществляться после 12 января.
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