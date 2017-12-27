"Ладья" в первом матче обыграла "Мамонтов Югры" — 2:1

В среду, 27 декабря, в очередном матче МХЛ тольяттинская "Ладья" встречалась на своей площадке с "Мамонтами Югры".

Начало матча сложилось удачно для "Ладьи": уже на 2-й минуте Егор Бабенко открыл счет, а на 6-й минуте Семен Кизимов добил шайбу после броска партнера — 2:0. В концовке гости были активнее, но счет не изменился.

Гости во втором периоде много атаковали: несколько раз хозяев выручил Михаил Исаев, но на 35-й минуте и он оказался бессилен после мощного дальнего щелчка Виталия Куцмуса — 2:1. На последней минуте периода хозяева с интервалом в несколько секунд приняли на себя четыре броска "мамонтов".

В третьем периоде гости продолжили атаковать, волжане, в свою очередь, действовали на контратаках. За 1.44 до окончания основного времени "Ладья" осталась в меньшинстве, но тольяттинцы грамотно защищались, не позволив сопернику заменить голкипера шестым полевым игроком и организовать финальный штурм — 2:1 победа "Ладьи".

28 декабря команды сыграют еще раз, сообщает официальный сайт клуба.