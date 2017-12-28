В самарской квартире понадобилась помощь двум взрослым и ребенку, отравившимся угарным газом

В четверг, 28 декабря, в 0:21 в одной из квартир по ул. Аэродромная в Самаре почувствовали себя плохо 72-летний мужчина, 40-летняя женщина и восьмилетний мальчик, предположительно, получившие отравление угарным газом, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавших была вызвана "скорая". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали им помощь на месте и увезли в соответствующие лечебные учреждения.