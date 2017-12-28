В самарской квартире понадобилась помощь двум взрослым и ребенку, отравившимся угарным газом

В четверг, 28 декабря, в 0:21 в одной из квартир по ул. Аэродромная в Самаре почувствовали себя плохо 72-летний мужчина, 40-летняя женщина и восьмилетний мальчик, предположительно, получившие отравление угарным газом, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Для пострадавших была вызвана "скорая". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали им помощь на месте и увезли в соответствующие лечебные учреждения.
Последние комментарии
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.