Абоненты МегаФона получили бесплатные дополнительные опции

С 25 декабря 2017 года по 28 февраля 2018-го абоненты компании "МегаФон", подключающие тарифы "Общайся", "Говори" и "Слушай" из линейки "Включайся!", бесплатно получат одну из безлимитных дополнительных опций без ограничения по сроку использования.

При подключении тарифа "Включайся! Общайся" абоненты МегаФона получают "бесплатно и навсегда" одну из трех опций на выбор: "Видео +", "Социальные сети +" или "Музыка". Первая из них добавляет к базовому тарифу безлимит для просмотра видео на YouTube, Rutube и Vimeo. Вторая дает неограниченный доступ к еще одному популярному интернет-ресурсу - Instagram. А с опцией "Музыка" абонент получает неограниченный трафик для использования таких ресурсов, как BOOM, "Яндекс.Музыка", Zvooq и "ВКонтакте Музыка".

В рамках акции при подключении тарифа "Говори" абоненту бесплатно подключается опция "Музыка" или "Социальные сети" (она предоставляет неограниченный доступ к "ВКонтакте", "Oдноклассникам" и Facebook). Для тарифа "Включайся! Слушай" можно выбрать опцию "Социальные сети" или "Видео +" с безлимитным доступом к YouTube, Rutube и Vimeo. Подробная информация о тарифах и опциях есть на сайте www.megafon.ru.

"Дополнительные опции помогают нашим абонентам сделать своего рода "микс", чтобы максимально приблизить свой пакет услуг к идеалу. Так, "тариф для разговоров" теперь можно бесплатно дополнить музыкой или соцсетями, на тарифе "Общайся" - добавить Instagram к уже имеющимся "ВКонтакте", Facebook и "Одноклассникам". Новая акция позволяет каждому участнику расширить свои возможности исходя из личных предпочтений", - говорит директор Самарского отделения компании "МегаФон" Максим Токаренко.