Александр Цыганков покинул пост главного тренера КС-ЦПФ

Истек срок действия контракта Александра Цыганкова на посту главного тренера Центра Подготовки Футболистов клуба "Крылья Советов".
Александр Цыганков проработал в этой должности более трех лет, сообщает пресс-служба самарского клуба.
Истек срок действия контракта Александра Цыганкова на посту главного тренера Центра Подготовки Футболистов клуба "Крылья Советов".
Александр Цыганков проработал в этой должности более трех лет, сообщает пресс-служба самарского клуба.
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