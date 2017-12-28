Следствие не стало возбуждать дело на воспитателя детсада, которая дала ребенку выпить химический раствор

В региональном Следственном комитете вынесли отказ в возбуждении уголовного дела по факту ЧП в детском саду "Чебурашка" в с. Выселки Ставропольского района Самарской области. Эту информацию подтвердила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ регионального СУ СК РФ Елена Шкаева.
Напомним, 20 октября четырехлетняя девочка попросила у воспитателя воды. Как пишет мама ребенка в соцсетях, в детсаду были проблемы с водой и родители давали детям бутылочки, но она об этом не знала. Когда ее дочь попросила воды, воспитатель взяла с кухни стакан, стоявший возле графина. В стакане оказался прозрачный химраствор. Ребенок его выпил, в результате чего получил тяжелые химические ожоги внутренних органов и попал в реанимацию.
Воспитатель, оказавшаяся в центре скандала, почти сразу уволилась по собственному желанию, об этом сообщило руководство детского сада.
27 декабря следователи официально отказали в возбуждении в отношении нее уголовного дела по статье "Халатность".
Неофициально порталу Волга Ньюс пояснили: воспитатель не является должностным лицом, а потому не подлежит привлечению к уголовной ответственности по ст. 293 УК РФ ("Халатность").
Сейчас на руках следователей есть результаты экспертизы, которая оценила травмы ребенка как вред здоровью средней тяжести. По словам источника, в УК отсутствует статья, по которой можно было бы привлечь за это воспитателя. При получении дополнительных медицинских документов о том, что травмы, полученные ребенком, более серьезны, чем казалось изначально, может быть назначена дополнительная экспертиза, и вопрос о возбуждении уголовного дела можно будет поднять заново.
Между тем, как сообщается на странице мамы девочки, ребенок плохо ест, испытывает боли и продолжает усиленное лечение. Как долго оно продлится, никто не знает. В 2018 г. семья планирует проконсультироваться у московских специалистов о методиках лечения, которые смогут помочь ребенку.
"Отказ в возбуждении уголовного дела в отношении воспитателя является обоснованым: она не обладает организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, а потому не может нести ответственность за халатность, - прокомментировал ситуацию адвокат Александр Тамодлин. - В то же время в этой ситуации - огромное количество аспектов, на которые нужно обратить внимание: не были ли нарушены требования безопасности при приеме детей при отсутствии водоснабжения; были ли надлежащим образом обеспечены хранение и передача химических продуктов и так далее. При наличии существенных нарушений возможно привлечение к ответственности лиц, обладавших организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями (в частности, заведующей детского сада, завхоза), например, по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ведь гражданско-правовую ответственность за ребенка во время его нахождения в детском саду несет детский сад как юридическое лицо. Работники детского сада могут нести имущественную ответственность за их виновные действия".
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!
В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?