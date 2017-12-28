Следствие не стало возбуждать дело на воспитателя детсада, которая дала ребенку выпить химический раствор

В региональном Следственном комитете вынесли отказ в возбуждении уголовного дела по факту ЧП в детском саду "Чебурашка" в с. Выселки Ставропольского района Самарской области. Эту информацию подтвердила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ регионального СУ СК РФ Елена Шкаева.

Напомним, 20 октября четырехлетняя девочка попросила у воспитателя воды. Как пишет мама ребенка в соцсетях, в детсаду были проблемы с водой и родители давали детям бутылочки, но она об этом не знала. Когда ее дочь попросила воды, воспитатель взяла с кухни стакан, стоявший возле графина. В стакане оказался прозрачный химраствор. Ребенок его выпил, в результате чего получил тяжелые химические ожоги внутренних органов и попал в реанимацию.

Воспитатель, оказавшаяся в центре скандала, почти сразу уволилась по собственному желанию, об этом сообщило руководство детского сада.

27 декабря следователи официально отказали в возбуждении в отношении нее уголовного дела по статье "Халатность".

Неофициально порталу Волга Ньюс пояснили: воспитатель не является должностным лицом, а потому не подлежит привлечению к уголовной ответственности по ст. 293 УК РФ ("Халатность").

Сейчас на руках следователей есть результаты экспертизы, которая оценила травмы ребенка как вред здоровью средней тяжести. По словам источника, в УК отсутствует статья, по которой можно было бы привлечь за это воспитателя. При получении дополнительных медицинских документов о том, что травмы, полученные ребенком, более серьезны, чем казалось изначально, может быть назначена дополнительная экспертиза, и вопрос о возбуждении уголовного дела можно будет поднять заново.

Между тем, как сообщается на странице мамы девочки, ребенок плохо ест, испытывает боли и продолжает усиленное лечение. Как долго оно продлится, никто не знает. В 2018 г. семья планирует проконсультироваться у московских специалистов о методиках лечения, которые смогут помочь ребенку.

"Отказ в возбуждении уголовного дела в отношении воспитателя является обоснованым: она не обладает организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, а потому не может нести ответственность за халатность, - прокомментировал ситуацию адвокат Александр Тамодлин. - В то же время в этой ситуации - огромное количество аспектов, на которые нужно обратить внимание: не были ли нарушены требования безопасности при приеме детей при отсутствии водоснабжения; были ли надлежащим образом обеспечены хранение и передача химических продуктов и так далее. При наличии существенных нарушений возможно привлечение к ответственности лиц, обладавших организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями (в частности, заведующей детского сада, завхоза), например, по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ведь гражданско-правовую ответственность за ребенка во время его нахождения в детском саду несет детский сад как юридическое лицо. Работники детского сада могут нести имущественную ответственность за их виновные действия".