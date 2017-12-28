Tele2 приросла салонами

Tele2 подводит итоги развития дистрибуции в 2017 году в Самарской области. За год компания открыла еще четыре новых фирменных салонов связи.
Компания не только выстроила эффективную с экономической точки зрения сеть салонов связи, но и сделала ее максимально доступной и удобной для клиентов. За год общее количество центров продаж и обслуживания в регионе достигло 52. Новые салоны связи появились в Самаре, Тольятти, Похвистневе, Отрадном.
В фирменных салонах связи Tele2 абоненты могут получить квалифицированную консультацию, выбрать тарифный план и подключить услуги, восстановить SIM-карту, получить детализацию звонков, а также подать заявку на самую популярную услугу в 2017 году - переход в сеть Tele2 с сохранением своего номера. Количество таких заявок в 2017 году по сравнению с предыдущим 2016 годом удвоилось.
Кроме того, в салонах связи Tele2 представлена широкая линейка мобильных устройств не только под брендом Tele2, но и так называемых A и B брендов от ведущих мировых производителей гаджетов. Адреса центров продаж и обслуживания можно посмотреть на сайте.
Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2:
- Фирменные салоны связи - это "лицо" компании. И нам важно, чтобы не только первое, но и все последующие посещения наших салонов оставляли у посетителей приятные впечатления. Поэтому мы уделяем особого внимания расположению салонов, обучению персонала, выбору абонентских устройств и аксессуаров, чтобы сделать их еще более удобными и комфортными для клиентов. В 2017 году Tele2 проделала большую работу по развитию розничной сети, которая позволит клиентам Tele2 иметь в шаговой доступности качественный сервис и обслуживание по мировым стандартам.
Последние комментарии
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.
Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.
А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.
вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите