Tele2 приросла салонами

Tele2 подводит итоги развития дистрибуции в 2017 году в Самарской области. За год компания открыла еще четыре новых фирменных салонов связи.

Компания не только выстроила эффективную с экономической точки зрения сеть салонов связи, но и сделала ее максимально доступной и удобной для клиентов. За год общее количество центров продаж и обслуживания в регионе достигло 52. Новые салоны связи появились в Самаре, Тольятти, Похвистневе, Отрадном.

В фирменных салонах связи Tele2 абоненты могут получить квалифицированную консультацию, выбрать тарифный план и подключить услуги, восстановить SIM-карту, получить детализацию звонков, а также подать заявку на самую популярную услугу в 2017 году - переход в сеть Tele2 с сохранением своего номера. Количество таких заявок в 2017 году по сравнению с предыдущим 2016 годом удвоилось.

Кроме того, в салонах связи Tele2 представлена широкая линейка мобильных устройств не только под брендом Tele2, но и так называемых A и B брендов от ведущих мировых производителей гаджетов. Адреса центров продаж и обслуживания можно посмотреть на сайте.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2:

- Фирменные салоны связи - это "лицо" компании. И нам важно, чтобы не только первое, но и все последующие посещения наших салонов оставляли у посетителей приятные впечатления. Поэтому мы уделяем особого внимания расположению салонов, обучению персонала, выбору абонентских устройств и аксессуаров, чтобы сделать их еще более удобными и комфортными для клиентов. В 2017 году Tele2 проделала большую работу по развитию розничной сети, которая позволит клиентам Tele2 иметь в шаговой доступности качественный сервис и обслуживание по мировым стандартам.