Работники КНПЗ помогли Деду Морозу собрать подарки

В преддверии праздника в центре внимания заводчан вновь оказались дети из многодетных и малообеспеченных семей Куйбышевского района Самары. Вместе с Дедом Морозом работники завода помогли исполнить мечты двадцати двух ребятишек.

Эти дети с нетерпением ждали наступления зимы, по несколько раз переписывали письмо Деду Морозу, чтобы потом с замиранием сердца ждать подарка под елочкой. Исполнить детскую мечту, по традиции, взялись сотрудники АО "КНПЗ". Общение с семьями, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, началось задолго до объявления акции. Заводчане звонили в каждую семью и интересовались, чем по-настоящему нужным и полезным могли бы помочь, что приобрести для детей.

Желания оказались самыми бесхитростными. Маленьким детям многодетные и в большинстве своем одинокие мамы просили подгузники, стульчики для кормления, санки.

Одним из первых праздник пришел к большой семье Меркуловых. Пятеро ребятишек, самому младшему из которых всего 6 лет, воспитывает бабушка. Увидев на пороге новогодний десант, детвора засияла. Заводчане постарались от души: конструкторы, детская косметика, игрушки, кукла, современный планшет и каждому - по новенькому мобильному телефону! Для семьи это и роскошь, и необходимость. "Без средств связи за всеми не уследишь", - признается бабушка.

Затем группа заводчан во главе с переодетыми в Деда Мороза, Снегурочку и почтальона Печкина специалистами молодежного центра "Диалог" навестила семьи Чумаченко и Шарафутдиновых. В подарок от долгожданных гостей 12-летний Роман и 5-летний Артем получили настольный хоккей, огромный игрушечный дом для дружной семейки мышат с полным набором мебели и разнообразных аксессуаров и развивающие игры. А их шестимесячная сестренка Ангелина - модные подгузники. В восторге от подарков остались и сестры Настя, Даша и Алиса Шарафутдиновы. Как призналась старшая из сестер, она весь год старалась учиться и вести себя хорошо, помогала маме нянчить младших сестер и давно уже написала письмо Дедушке, так что подарок свой она точно заслужила.

Дети и их семьи, молодежный центр "Диалог" и центр социального обслуживания выражают искреннюю признательность и благодарность работникам КНПЗ за поддержку и теплые слова. Всего в акции "Раз, два, три - елочка, дари!" подарки от заводчан получили 22 ребенка.