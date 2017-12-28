Работники КНПЗ помогли Деду Морозу собрать подарки

В преддверии праздника в центре внимания заводчан вновь оказались дети из многодетных и малообеспеченных семей Куйбышевского района Самары. Вместе с Дедом Морозом работники завода помогли исполнить мечты двадцати двух ребятишек.
Эти дети с нетерпением ждали наступления зимы, по несколько раз переписывали письмо Деду Морозу, чтобы потом с замиранием сердца ждать подарка под елочкой. Исполнить детскую мечту, по традиции, взялись сотрудники АО "КНПЗ". Общение с семьями, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, началось задолго до объявления акции. Заводчане звонили в каждую семью и интересовались, чем по-настоящему нужным и полезным могли бы помочь, что приобрести для детей.
Желания оказались самыми бесхитростными. Маленьким детям многодетные и в большинстве своем одинокие мамы просили подгузники, стульчики для кормления, санки.
Одним из первых праздник пришел к большой семье Меркуловых. Пятеро ребятишек, самому младшему из которых всего 6 лет, воспитывает бабушка. Увидев на пороге новогодний десант, детвора засияла. Заводчане постарались от души: конструкторы, детская косметика, игрушки, кукла, современный планшет и каждому - по новенькому мобильному телефону! Для семьи это и роскошь, и необходимость. "Без средств связи за всеми не уследишь", - признается бабушка.
Затем группа заводчан во главе с переодетыми в Деда Мороза, Снегурочку и почтальона Печкина специалистами молодежного центра "Диалог" навестила семьи Чумаченко и Шарафутдиновых. В подарок от долгожданных гостей 12-летний Роман и 5-летний Артем получили настольный хоккей, огромный игрушечный дом для дружной семейки мышат с полным набором мебели и разнообразных аксессуаров и развивающие игры. А их шестимесячная сестренка Ангелина - модные подгузники. В восторге от подарков остались и сестры Настя, Даша и Алиса Шарафутдиновы. Как призналась старшая из сестер, она весь год старалась учиться и вести себя хорошо, помогала маме нянчить младших сестер и давно уже написала письмо Дедушке, так что подарок свой она точно заслужила.
Дети и их семьи, молодежный центр "Диалог" и центр социального обслуживания выражают искреннюю признательность и благодарность работникам КНПЗ за поддержку и теплые слова. Всего в акции "Раз, два, три - елочка, дари!" подарки от заводчан получили 22 ребенка.
Последние комментарии
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
Мария, здравствуйте! По вашей проблеме отправлен запрос в администрацию. Свяжитесь, пожалуйста, со мной вконтакте или напишите на почту ksusianchik@list.ru для более подробного разговора
Здравствуйте. И по сей день жильё многодетной семье не дали.Суд вынес решение.Теперь судебные приставы выдвинули требования администрации,но выдвигать их можно пожизненно.Куда идти уже незнаю.Устала.Уже год прошёл.
Как можно оплатить э/оэнергию и холод.воду до 10 февр., если до сего врем.не принесли платеж. документы Самарагорэнергосбыта и Самарских коммунальных систем?Платежки СКС за декабрь 2016 принесли19 янв.
Где наш Дед Мороз?