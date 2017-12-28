Самарцы увидят новогоднее обращение президента в полночь по местному времени

Жители Самарской области в этом году смогут увидеть новогоднее обращение президента в 23:55 по местному времени, а не, как обычно, по московскому.

Поскольку в России 11 часовых поясов, телеканалы традиционно вещают "орбитами", в которые входят два или три часовых пояса. "Таким образом, главные телевизионные события новогодней ночи в некоторых часовых поясах выходят со смещением. Так, например, в рамках одной орбиты Москва слышит бой курантов в 00:00, Калининград - в 23:00, а Самара - в 01:00", - пояснили представители Первого канала.

В этом году с 14:30 мск 31 декабря вещание "Первого канала" в каждом часовом поясе будет перестроено с учетом географического времени.

ВГТРК и НТВ также адаптировали выход в эфир обращения президента и всех новогодних программ в регионах к местному времени.