Мужчину подозревают в краже деталей на железнодорожной станции Сызрань-1

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в краже деталей верхнего строения пути на станции Сызрань-1, сообщает пресс-служба УТ МВД по ПФО.
По данным ведомства, в связи со случившимся ведется проверка, чтобы установить обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?