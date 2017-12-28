Мужчину подозревают в краже деталей на железнодорожной станции Сызрань-1

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в краже деталей верхнего строения пути на станции Сызрань-1, сообщает пресс-служба УТ МВД по ПФО.

По данным ведомства, в связи со случившимся ведется проверка, чтобы установить обстоятельства случившегося.