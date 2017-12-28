Администрация Самары подписала соглашение с Федерацией профсоюзов и Союзом работодателей

В четверг, 28 декабря, состоялось подписание трехстороннего соглашения между администрацией Самары, Федерацией профсоюзов Самарской области и Союзом работодателей региона. Подписи под документом поставили Елена Лапушкина, Павел Ожередов и Анвар Бульхин.

Напомним, это уже седьмое по счету трехстороннее соглашение. Оно заключается в целях объединения усилий для экономического развития Самары, социальной и правовой защиты трудящихся жителей города.

Подписывая документ, стороны принимают на себя обязательства в области формирования рынка труда, обеспечения занятости населения, достойного уровня жизни и оплаты труда, социальных гарантий, молодежной политики. Последний раздел был включен в соглашение только в этом году. Он предусматривает создание условий для самореализации молодежи, для включения молодых граждан в социальную и культурную жизнь региона.

Руководитель федерации профсоюзов Павел Ожередов поздравил Елену Лапушкину с избранием на пост главы города и попросил ее как можно чаще участвовать в заседаниях трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. "На заседаниях комиссии рассматриваются важные вопросы из жизни города и его жителей", - пояснил Ожередов.

"В Союз работодателей входят 174 предприятия. В ходе их работы возникает масса вопросов, решать которые нам помогает трехсторонняя комиссия. Согласованная работа - наша преимущество", - отметил представитель Союза работодателей Анвар Бульхин. - За время нашей работы не было ни одного негативного выступления рабочего сообщества. Мы предупреждали, говорили, решали ситуацию миром".

"Я впервые подписываю данное соглашение и понимаю, насколько значим данный документ", - отметила Елена Лапушкина. - У нас вновь появляется возможность защищать интересы промышленников и всех трудящихся граждан. Конечно, я буду участвовать во всех заседаниях комиссии и постараюсь не подвести ни работодателей, ни работников предприятий".