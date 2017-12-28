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Хоккей Спорт

"Ладья" во втором матче проиграла "Мамонтам Югры" - 0:4

ТОЛЬЯТТИ. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 28 декабря, в очередном матче МХЛ тольяттинская "Ладья" провела вторую домашнюю встречу с "Мамонтами Югры".

После поражения накануне гости, лидирующие на Востоке, активно начали матч. Но в первом периоде счет открыт не был.

Во многом судьба матча определилась во втором периоде: на 27-й минуте Никита Чусовитин с "пятака" переправил шайбу в ворота Михаила Исаева (0:1). На 33-й минуте Александр Яремчук броском со средней дистанции удвоил преимущество "мамонтов" - 0:2. На 37-й минуте в ворота "Ладьи" влетела третья шайба (ее автором стал Александр Беляев) - 0:3 перед заключительной двадцатиминуткой встречи.

В середине третьего периода хозяева остались втроем против пятерки соперника, но выстояли. Вскоре Владимир Журавлев прорвался к воротам Павла Нечистовского, но переиграть голкипера не смог. Точку в матче на 57-й минуте поставил Кирилл Марченко, реализовавший большинство - 0:4 победа "Мамонтов Югры", сообщает официальный сайт клуба.

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