16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре за два дня пять человек пострадали от падения сосулек и наледи с крыш Сызранский подросток кинул петарду в капюшон прохожего В самарской квартире понадобилась помощь двум взрослым и ребенку, отравившимся угарным газом В Самаре врачи "скорой" спасали 10-летнего ребенка, упавшего с четвертого этажа Из-за нарушений при строительстве развязки в Тольятти приостановили работу школы

Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самаре за два дня пять человек пострадали от падения сосулек и наледи с крыш

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 189
Версия для печати

Вечером в четверг, 28 декабря, по предварительным данным, в районе дома № 47 по ул. Краснодонской глыба снега накрыла трех человек: женщину, ее трехлетнего сына и 19-летнего подростка, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, основной удар пришелся на молодого человека. Вызванные врачи самарской "скорой" после оказания помощи увезли его в лечебное учреждение с подозрением на политравму. По имеющимся сейчас данным, маленький ребенок и его мама тяжелых повреждений не получили.

И также 28 декабря в девятом часу вечера у одного из магазинов по ул. Ново-Вокзальной понадобилась помощь женщине в возрасте около 32 лет, на которую упала сосулька. Прибывшие на вызов медики "скорой" увезли ее в лечебное учреждение.

Кроме этого стали известны три случая падения сосулек и снега на людей, произошедшие 27 декабря. Так, по предварительным данным оперативных структур, около 12 часов дня в районе перекрестка улиц Красных коммунаров и Средне-Садовой от падения сосульки пострадал 59-летний мужчина. Врачи службы "03" увезли его в лечебное учреждение.

Около 10 часов утра в одном из офисных помещений на ул. Советской Армии понадобилась помощь 34-летней женщине, на которую тоже упала сосулька. У женщины было подозрение на черепно-мозговую травму. После оказания помощи она была доставлена на "скорой" в больницу.

А около семи часов утра в одной из квартир по ул. Тихвинской почувствовала себя плохо 40-летняя женщина, на которую накануне на улице упала глыба снега. У пострадавшей имелось подозрение на сочетанную травму. Прибывшие на вызов врачи службы "03" после оказания помощи увезли ее в больницу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия 27 декабря 2017 07:25 В Нефтегорске полицейский на служебной машине сбил человека

То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей

Al Al 25 декабря 2017 14:35 Рядом с Кинелем в мусорном баке нашли собаку-поводыря

Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.

Татьяна Янина 22 декабря 2017 08:46 СУ СК ведет проверку действий воспитателя детсада, которая дала ребенку выпить химический раствор

"Несчастный случай"?

Светлячок Терешина (Антоничева) 06 декабря 2017 15:27 На заводе "Коммунар" произошел пожар и частично обрушилась крыша цеха

Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).

Виталий Лопатов 21 ноября 2017 18:00 В Самаре из ТЦ "Парк Хаус" эвакуировали людей из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации

Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.

Фото на сайте

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Устранение коммунальной аварии на пр. Ленина в Самаре

Устранение коммунальной аварии на пр. Ленина в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31