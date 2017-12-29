В Самаре за два дня пять человек пострадали от падения сосулек и наледи с крыш

Вечером в четверг, 28 декабря, по предварительным данным, в районе дома № 47 по ул. Краснодонской глыба снега накрыла трех человек: женщину, ее трехлетнего сына и 19-летнего подростка, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, основной удар пришелся на молодого человека. Вызванные врачи самарской "скорой" после оказания помощи увезли его в лечебное учреждение с подозрением на политравму. По имеющимся сейчас данным, маленький ребенок и его мама тяжелых повреждений не получили.

И также 28 декабря в девятом часу вечера у одного из магазинов по ул. Ново-Вокзальной понадобилась помощь женщине в возрасте около 32 лет, на которую упала сосулька. Прибывшие на вызов медики "скорой" увезли ее в лечебное учреждение.

Кроме этого стали известны три случая падения сосулек и снега на людей, произошедшие 27 декабря. Так, по предварительным данным оперативных структур, около 12 часов дня в районе перекрестка улиц Красных коммунаров и Средне-Садовой от падения сосульки пострадал 59-летний мужчина. Врачи службы "03" увезли его в лечебное учреждение.

Около 10 часов утра в одном из офисных помещений на ул. Советской Армии понадобилась помощь 34-летней женщине, на которую тоже упала сосулька. У женщины было подозрение на черепно-мозговую травму. После оказания помощи она была доставлена на "скорой" в больницу.

А около семи часов утра в одной из квартир по ул. Тихвинской почувствовала себя плохо 40-летняя женщина, на которую накануне на улице упала глыба снега. У пострадавшей имелось подозрение на сочетанную травму. Прибывшие на вызов врачи службы "03" после оказания помощи увезли ее в больницу.