ПЖРТ Промышленного района расплатился с "ЭнергосбыТ Плюс Самара"

АО "ПЖРТ Промышленного района" полностью погасило задолженность перед Самарским филиалом ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (входит в группу "Т Плюс") за тепловую энергию, потребленную в 2017 году.

По сообщению пресс-службы энергокомпании, АО "ПЖРТ Промышленного района" исключена из списка клиентов, в отношении которых энергетики планировали инициировать процедуру банкротства. Напомним, Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" объявил о намерении подать иск о банкротстве АО "ПЖРТ Промышленного района". 25 декабря энергокомпания уже подала иск о банкротстве ООО "Департамент ЖКХ Тольятти".