"ЭнергосбыТ Плюс Самара" грозит банкротством АО "ПЖРТ Промышленного района"

Руководство Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" намерено обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом АО "ПЖРТ Промышленного района". Об этом говорится в сообщении пресс-службы энергокомпании.
АО "ПЖРТ Промышленного района" — одна из крупнейших управляющих компаний Самары. Она обслуживает около 280 многоквартирных жилых домов и, по информации СФ "ЭнергосбыТ Плюс", по состоянию на 27 декабря 2017 г. накопила задолженность за полученную тепловую энергию в размере 201,8 млн рублей. Более 180 млн руб. из суммы долга уже подтверждены в первой судебной инстанции.
В СФ "ЭнергосбыТ Плюс" утверждают, что по итогам декабря 2017 г. АО "ПЖРТ Промышленного района" нарушило договорные обязательства перед энергокомпанией, оплатив лишь около 5% от суммы фактического месячного потребления. Энергетики сообщают также, что подавляющее большинство горожан, проживающих в домах ПЖРТ, исправно оплачивает коммунальные платежи.
Последние комментарии
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.