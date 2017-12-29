"ЭнергосбыТ Плюс Самара" грозит банкротством АО "ПЖРТ Промышленного района"

Руководство Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" намерено обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом АО "ПЖРТ Промышленного района". Об этом говорится в сообщении пресс-службы энергокомпании.

АО "ПЖРТ Промышленного района" — одна из крупнейших управляющих компаний Самары. Она обслуживает около 280 многоквартирных жилых домов и, по информации СФ "ЭнергосбыТ Плюс", по состоянию на 27 декабря 2017 г. накопила задолженность за полученную тепловую энергию в размере 201,8 млн рублей. Более 180 млн руб. из суммы долга уже подтверждены в первой судебной инстанции.

В СФ "ЭнергосбыТ Плюс" утверждают, что по итогам декабря 2017 г. АО "ПЖРТ Промышленного района" нарушило договорные обязательства перед энергокомпанией, оплатив лишь около 5% от суммы фактического месячного потребления. Энергетики сообщают также, что подавляющее большинство горожан, проживающих в домах ПЖРТ, исправно оплачивает коммунальные платежи.