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Общество

Руководитель "Лиза Алерт": "Наши люди готовы получать зарплату… сном"

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Поиском пропавших людей в качестве волонтера Григорий Сергеев занимается с 2010 года. Он создал отряд добровольцев "Лиза Алерт", филиалы которого есть в 44 регионах страны. Летом 2017 г. с волонтерами встретился Владимир Путин. Сергеев рассказал главе государства о проблемах в организации поиска пропавших людей, и президент поручил властям оказать содействие отряду "Лиза Алерт". Недавно Сергеев прилетал в Самару, чтобы обсудить создание в регионе ресурсного центра по обучению добровольцев. О том, какой ценой им дается поиск людей, он рассказал Волга Ньюс.

Зачем нужны волонтеры при поиске людей, ведь есть же специально обученные этому люди?

- Потому что лучше нас сегодня этого не делает никто. Наш отряд родился в 2010 г., тогда в лесу пропала Лиза Фомкина с тетей. Люди приехали их искать, и стало понятно, что ни МЧС, ни полиция, ни мы - никто не знает, как правильно организовать поиски. В итоге девочка погибла от обезвоживания - ее нашли слишком поздно. Ей было 5 лет... В память о ней наш отряд называется "Лиза Алерт" (англ. alert - сигнал тревоги. - Прим. Волга Ньюс). Сегодня наши отделения есть в 44 регионах России, с 2010 г. добровольцы нашли живыми более 14 тысяч человек. По стране в поисках более одного раза за год участвовали около 10 тысяч волонтеров. Это огромный людской ресурс, плюс за семь лет работы мы накопили опыт, которым можем поделиться.

Полицейским и спасателям за их работу деньги платят, а вам какой интерес?

- Мотивация. Люди готовы делать это сутками без еды, воды и так далее, потому что их мотивация - спасти жизнь, это больше, чем зарплата. Нам бы очень пригодилось поощрение, скажем, сном. Нашел пятерых грибников - получи бонус в виде трех дней сна.

Поисковая деятельность занимает все ваше время или у вас есть еще официальное место работы?

- У меня есть магазин, где мы с женой торгуем мебелью, за год я был там, наверное, раз 10. В связи с этим бизнес не очень хорошо себя чувствует. Но дома меня понимают. Дочка-первоклассница знает, чем я занимаюсь, и уже сама может пользоваться компасом и, думаю, даже найти пропавшего. Уверен, лет через 10 она себя покажет в этом плане.

Как относятся профессиональные спасатели к вашей инициативе?

- Они не всегда в восторге от того, что гражданские люди могут что-то делать с тем же качеством или лучше, или вмешиваться в их работу. Для сравнения: спасателями в Самарской области за год проведены три поисковых мероприятия, а силами отряда "Лиза Алерт" - 327. На федеральном уровне разногласия мы много лет назад преодолели и теперь со всеми дружим и прекрасно взаимодействуем. Но их недовольство можно понять. Это нормально и это временно.

Чего вы ждете от работы ресурсного центра?

- Главная его задача - проводить обучение для добровольцев, готовых заниматься поиском людей. Центр должен аккумулировать в себе знания, людей и необходимое для поисков оборудование. Часть сотрудников должны работать круглосуточно, чтобы оперативно реагировать на поиск.

Я бы хотел, чтобы "на окладе" сидели несколько специалистов: во-первых, методисты, которые будут опрашивать участников поиска, разговаривать с полицией и МЧС, находить слабые места, искать пути их устранения, разрабатывать на основе этого учебные методики и формировать учебный план.

Во-вторых, люди, которые будут реализовывать учебный план, привозить специалистов из других регионов и отправлять наших сотрудников в соседние области делиться опытом.

В-третьих, сотрудники специального колл-центра, включенного в систему 112, которые будут заниматься исключительно приемом звонков от потерявшихся. Такие люди должны пройти специальное обучение для специалистов системы 112, плюс использовать наши умения. У меня уже есть около 20 человек по России, способных помочь человеку, который заблудился в лесу и звонит на номер 112. В Московской области такая работа уже налажена.

В-четвертых, мы очень нуждаемся хотя бы в небольшой группе, которая бы занялась профилактикой. Мы никогда не сможем подсчитать, сколько жизней она спасает. Но обычный человек пройдет мимо дезориентированной бабушки, сидящей на лавочке: она ведь не просит помощи. Прохожий не сделает замечание детям, играющим на льду, а ведь в начале зимы, когда лед только становится, на нем гибнет около сотни детей и еще столько же весной, когда лед тает.

В-пятых, очень важен отдел работы со СМИ: он займется популяризацией нашей работы и увеличением числа добровольцев. Кроме того, мы недостаточно используем соцсети, а это же гигантская система поиска людей, на которую у нас просто не всегда хватает времени, потому что мы все на выездах.

На встрече с президентом также обсуждался вопрос привлечения вертолетов МЧС к поиску пропавших. Но кто должен этим заниматься?

- У ресурсного центра будет руководитель, и именно он должен следить, чтобы система работала. Отряд "Лиза Алерт" в Кировской области начал работу с поиска братьев Кулаковых из поселка Речной. Это очень далеко от Кирова, тяжелейшая дорога, но добровольцы поехали туда. Правительство Кировской области ввело режим ЧС, в рамках которого мы вышли на "Вятка Авиа", выяснили, что в Кировской области есть целый один вертолет, уговорили экипаж нам помочь, а государство оплатило топливо. Компания "Ютэйр" привезла 60 человек из разных регионов на поиски. "Мегафон" сделал такую мощность вышки, что в первый и в последний раз в истории поселка Речной там появился Интернет. Каждый раз все это приходится делать заново. И одна из уникальных задач, которая ложится на плечи руководителя ресурсного центра, - попробовать наладить эту систему взаимодействия с помощью подписания разнообразных соглашений. Так вокруг ресурсного центра появится микросистема реагирования на поисковые мероприятия. Когда она заработает на областном уровне, мы сможем выстроить всероссийскую систему.

Когда планируется запуск ресурсного центра по обучению поиску людей в Самарской области?

- Он должен заработать в 2018 году. У нас есть гигантское количество заинтересованных сторон, и я уверен, что все получится. В обсуждении уже приняли участие врио заместителя губернатора Самарской области Александр Фетисов, представители Всероссийского корпуса спасателей, Поисково-спасательной службы Самарской области, общественности и бизнеса. Проблема в том, что процесс создания центра форсирован, однако правительство Самарской области хочет сделать лучшую в России практику.

Самарский отряд "Лиза Алерт" создан в 2014 году. Сегодня он насчитывает около 130 человек. С начала 2017 г. они участвовали в поисках 344 пропавших, в том числе 64 детей. 245 из них найдены живыми.

В 2016 г. добровольцы участвовали в 344 поисковых операциях, живыми нашли 249 человек. Основные места розыска людей - Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Безенчук, Сергиевск. По информации регионального представителя ДПСО "Лиза Алерт" Владимира Рябова.


В мае 2017 г. в Москве создана АНО "Центр поиска пропавших людей", в состав попечительского совета которого вошли представители Следственного комитета России, МВД, МЧС, руководство авиакомпании "Ютэйр", компании МТС и концерна "Калашников". Возглавила попечительский совет уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. В ноябре в Московской области прошло тестовое обучение 90 добровольцев со всей страны. В первой половине 2018 г. планируется запустить ресурсные центры поиска пропавших людей в Самарской, Владимирской, Ростовской и Брянской областях.

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