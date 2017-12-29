Руководитель "Лиза Алерт": "Наши люди готовы получать зарплату… сном"

Поиском пропавших людей в качестве волонтера Григорий Сергеев занимается с 2010 года. Он создал отряд добровольцев "Лиза Алерт", филиалы которого есть в 44 регионах страны. Летом 2017 г. с волонтерами встретился Владимир Путин. Сергеев рассказал главе государства о проблемах в организации поиска пропавших людей, и президент поручил властям оказать содействие отряду "Лиза Алерт". Недавно Сергеев прилетал в Самару, чтобы обсудить создание в регионе ресурсного центра по обучению добровольцев. О том, какой ценой им дается поиск людей, он рассказал Волга Ньюс.

- Зачем нужны волонтеры при поиске людей, ведь есть же специально обученные этому люди?

- Потому что лучше нас сегодня этого не делает никто. Наш отряд родился в 2010 г., тогда в лесу пропала Лиза Фомкина с тетей. Люди приехали их искать, и стало понятно, что ни МЧС, ни полиция, ни мы - никто не знает, как правильно организовать поиски. В итоге девочка погибла от обезвоживания - ее нашли слишком поздно. Ей было 5 лет... В память о ней наш отряд называется "Лиза Алерт" (англ. alert - сигнал тревоги. - Прим. Волга Ньюс). Сегодня наши отделения есть в 44 регионах России, с 2010 г. добровольцы нашли живыми более 14 тысяч человек. По стране в поисках более одного раза за год участвовали около 10 тысяч волонтеров. Это огромный людской ресурс, плюс за семь лет работы мы накопили опыт, которым можем поделиться.

- Полицейским и спасателям за их работу деньги платят, а вам какой интерес?

- Мотивация. Люди готовы делать это сутками без еды, воды и так далее, потому что их мотивация - спасти жизнь, это больше, чем зарплата. Нам бы очень пригодилось поощрение, скажем, сном. Нашел пятерых грибников - получи бонус в виде трех дней сна.

- Поисковая деятельность занимает все ваше время или у вас есть еще официальное место работы?

- У меня есть магазин, где мы с женой торгуем мебелью, за год я был там, наверное, раз 10. В связи с этим бизнес не очень хорошо себя чувствует. Но дома меня понимают. Дочка-первоклассница знает, чем я занимаюсь, и уже сама может пользоваться компасом и, думаю, даже найти пропавшего. Уверен, лет через 10 она себя покажет в этом плане.

- Как относятся профессиональные спасатели к вашей инициативе?

- Они не всегда в восторге от того, что гражданские люди могут что-то делать с тем же качеством или лучше, или вмешиваться в их работу. Для сравнения: спасателями в Самарской области за год проведены три поисковых мероприятия, а силами отряда "Лиза Алерт" - 327. На федеральном уровне разногласия мы много лет назад преодолели и теперь со всеми дружим и прекрасно взаимодействуем. Но их недовольство можно понять. Это нормально и это временно.

- Чего вы ждете от работы ресурсного центра?

- Главная его задача - проводить обучение для добровольцев, готовых заниматься поиском людей. Центр должен аккумулировать в себе знания, людей и необходимое для поисков оборудование. Часть сотрудников должны работать круглосуточно, чтобы оперативно реагировать на поиск.

Я бы хотел, чтобы "на окладе" сидели несколько специалистов: во-первых, методисты, которые будут опрашивать участников поиска, разговаривать с полицией и МЧС, находить слабые места, искать пути их устранения, разрабатывать на основе этого учебные методики и формировать учебный план.

Во-вторых, люди, которые будут реализовывать учебный план, привозить специалистов из других регионов и отправлять наших сотрудников в соседние области делиться опытом.

В-третьих, сотрудники специального колл-центра, включенного в систему 112, которые будут заниматься исключительно приемом звонков от потерявшихся. Такие люди должны пройти специальное обучение для специалистов системы 112, плюс использовать наши умения. У меня уже есть около 20 человек по России, способных помочь человеку, который заблудился в лесу и звонит на номер 112. В Московской области такая работа уже налажена.

В-четвертых, мы очень нуждаемся хотя бы в небольшой группе, которая бы занялась профилактикой. Мы никогда не сможем подсчитать, сколько жизней она спасает. Но обычный человек пройдет мимо дезориентированной бабушки, сидящей на лавочке: она ведь не просит помощи. Прохожий не сделает замечание детям, играющим на льду, а ведь в начале зимы, когда лед только становится, на нем гибнет около сотни детей и еще столько же весной, когда лед тает.

В-пятых, очень важен отдел работы со СМИ: он займется популяризацией нашей работы и увеличением числа добровольцев. Кроме того, мы недостаточно используем соцсети, а это же гигантская система поиска людей, на которую у нас просто не всегда хватает времени, потому что мы все на выездах.

- На встрече с президентом также обсуждался вопрос привлечения вертолетов МЧС к поиску пропавших. Но кто должен этим заниматься?

- У ресурсного центра будет руководитель, и именно он должен следить, чтобы система работала. Отряд "Лиза Алерт" в Кировской области начал работу с поиска братьев Кулаковых из поселка Речной. Это очень далеко от Кирова, тяжелейшая дорога, но добровольцы поехали туда. Правительство Кировской области ввело режим ЧС, в рамках которого мы вышли на "Вятка Авиа", выяснили, что в Кировской области есть целый один вертолет, уговорили экипаж нам помочь, а государство оплатило топливо. Компания "Ютэйр" привезла 60 человек из разных регионов на поиски. "Мегафон" сделал такую мощность вышки, что в первый и в последний раз в истории поселка Речной там появился Интернет. Каждый раз все это приходится делать заново. И одна из уникальных задач, которая ложится на плечи руководителя ресурсного центра, - попробовать наладить эту систему взаимодействия с помощью подписания разнообразных соглашений. Так вокруг ресурсного центра появится микросистема реагирования на поисковые мероприятия. Когда она заработает на областном уровне, мы сможем выстроить всероссийскую систему.

- Когда планируется запуск ресурсного центра по обучению поиску людей в Самарской области?

- Он должен заработать в 2018 году. У нас есть гигантское количество заинтересованных сторон, и я уверен, что все получится. В обсуждении уже приняли участие врио заместителя губернатора Самарской области Александр Фетисов, представители Всероссийского корпуса спасателей, Поисково-спасательной службы Самарской области, общественности и бизнеса. Проблема в том, что процесс создания центра форсирован, однако правительство Самарской области хочет сделать лучшую в России практику.