Наградили победителей пятого областного конкурса журналистов "Экотур-2017"

Год экологии в регионе завершился прекрасным тематическим аккордом - 27 декабря была проведена церемония награждения победителей V конкурса журналистских и блогерских работ в области экологии "Экотур".

По традиции, мероприятие было организовано на базе Института экологии Волжского бассейна РАН (ИЭВБ) в Тольятти. Компания "СИБУР" уже пятый год реализует образовательно-просветительский проект "Экотур" для журналистов и блогеров Самарской области. В течение года для представителей СМИ организуются экскурсии на тольяттинское производство компании, встречи со специалистами по экологии, а также двух-трехдневные путешествия по родному региону с целью посещения уникальных природных территорий, рыбных и лесных питомников. Заключительным этапом проекта является подведение итогов конкурса работ, опубликованных в СМИ или блогосфере на тему экологии с января по октябрь текущего года. Работы блогеров и журналистов оценивает компетентное жюри, куда входят экологи, ученые, представители органов власти и редакторы ведущих изданий региона.

Символично то, что юбилейный "Экотур-2017" совпал с Годом экологии. Поэтому в этом году маршрут путешествия был проложен по особо охраняемым территориям, из которых были выбраны Рачейский и Муранский боры. Как и в предыдущие годы, во время "Экотура" журналисты и эксперты были собраны в одном месте, там, куда непросто добраться, с теми, чье мнение компетентно и уважаемо. Незаменимыми соорганизаторами "Экотура" являются ИЭВБ РАН и лично замдиректора учреждения профессор Сергей Саксонов, Национальный парк "Самарская Лука" и его директор Александр Губернаторов, министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, а также экологи и общественники.

Как отметил Сергей Саксонов в своем приветственном слове, познавательный проект "Экотур" ценен тем, что дает журналистам возможность для экологического образования. "Ведь именно через представителей СМИ население получает информацию. От того, насколько правильно и компетентно она донесена до людей, зависит и верное понимание того, что в действительности происходит. Важно, что экологическая информация через журналистов доносится и до властей. И общество, и власть должны задуматься о том, что благодаря человеческому фактору все меньше остается окружающей природы и все больше становится окружающей среды. Мне нравится также, что в процессе "Экотура" журналисты не стесняются задавать неудобные и острые вопросы", - заметил профессор.

Глава управления природопользования и охраны окружающей среды администрации Тольятти Надежда Павлинова также отметила важность проекта: "Он позволяет журналистам и блогерам повысить свою компетентность в экологических вопросах. Важно не искажать информацию и учитывать то, что эту статью будут читать или телепередачу будут смотреть по телевизору обычные люди. То, как это будет воспринято, зависит от журналиста. Главное - не напугать и обострить, а заставить задуматься о том, что мы делаем", - отметила Надежда Ильинична.

Итак, по итогам конкурса были определены победители в пяти основных номинациях:

Юлия Романенко (газета "Площадь Свободы") - "Лучшее освещение экологической проблематики в печати/интернет-издании";

Ирина Тумбарцева и Александр Рябченко (ГТРК "Самара") - "Лучшее освещение экологической проблематики в телеэфире";

Наталья Козловская ("ВелоТольятти") - "Лучший фоторепортаж на экологическую тему";

Анжела Манылова - "Лучший блог о проблемах экологии";

Михаил Полетаев (Клуб "Рысь", Lince.ru) - "Лучшая презентация экологического тура".

В специальных номинациях были отмечены Алексей Дмитренко (информационный портал "Волга Ньюс") "За расследовательскую журналистику" и Светлана Колесникова (газета "Аргументы и факты") - "За системный подход".

Как подчеркнули организаторы, награды получили люди, пишущие на тему грамотного взаимодействия человека и природы, которые не боятся задавать острые вопросы, докапываться до сути.

Кстати, на этот раз в юбилейном мероприятии, помимо традиционной торжественной части и чествования победителей, для участников был представлен доклад с последующим брифингом профессора Сергея Саксонова. Он сообщил, что церемония по награждению журналистов и блогеров совпала с днем рождения первой части (флора) второго издания Красной книги Самарской области, которое в тот день утвердило профильное министерство. В нее, помимо внесенных ранее в первое издание, добавлено 223 вида растений, оказавшихся под угрозой исчезновения, а также исключено 72 вида, основная часть которых теперь находятся в лучшем положении, остальные исчезли с "лица земли" нашего региона. В следующем году продолжится работа над формированием второго тома Красной книги области, посвященного фауне. Первое же издание областной Красной книги было выпущено в 2007 году. Сергей Владимирович сообщил, что работа над Красной книгой ведется в рамках госзаказа.

После награждения была проведена экологическая квест-игра, в ходе которой каждый участник смог пополнить свои знания по различным темам экологии.