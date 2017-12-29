Наградили победителей пятого областного конкурса журналистов "Экотур-2017"

Год экологии в регионе завершился прекрасным тематическим аккордом - 27 декабря была проведена церемония награждения победителей V конкурса журналистских и блогерских работ в области экологии "Экотур".
По традиции, мероприятие было организовано на базе Института экологии Волжского бассейна РАН (ИЭВБ) в Тольятти. Компания "СИБУР" уже пятый год реализует образовательно-просветительский проект "Экотур" для журналистов и блогеров Самарской области. В течение года для представителей СМИ организуются экскурсии на тольяттинское производство компании, встречи со специалистами по экологии, а также двух-трехдневные путешествия по родному региону с целью посещения уникальных природных территорий, рыбных и лесных питомников. Заключительным этапом проекта является подведение итогов конкурса работ, опубликованных в СМИ или блогосфере на тему экологии с января по октябрь текущего года. Работы блогеров и журналистов оценивает компетентное жюри, куда входят экологи, ученые, представители органов власти и редакторы ведущих изданий региона.
Символично то, что юбилейный "Экотур-2017" совпал с Годом экологии. Поэтому в этом году маршрут путешествия был проложен по особо охраняемым территориям, из которых были выбраны Рачейский и Муранский боры. Как и в предыдущие годы, во время "Экотура" журналисты и эксперты были собраны в одном месте, там, куда непросто добраться, с теми, чье мнение компетентно и уважаемо. Незаменимыми соорганизаторами "Экотура" являются ИЭВБ РАН и лично замдиректора учреждения профессор Сергей Саксонов, Национальный парк "Самарская Лука" и его директор Александр Губернаторов, министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, а также экологи и общественники.
Как отметил Сергей Саксонов в своем приветственном слове, познавательный проект "Экотур" ценен тем, что дает журналистам возможность для экологического образования. "Ведь именно через представителей СМИ население получает информацию. От того, насколько правильно и компетентно она донесена до людей, зависит и верное понимание того, что в действительности происходит. Важно, что экологическая информация через журналистов доносится и до властей. И общество, и власть должны задуматься о том, что благодаря человеческому фактору все меньше остается окружающей природы и все больше становится окружающей среды. Мне нравится также, что в процессе "Экотура" журналисты не стесняются задавать неудобные и острые вопросы", - заметил профессор.
Глава управления природопользования и охраны окружающей среды администрации Тольятти Надежда Павлинова также отметила важность проекта: "Он позволяет журналистам и блогерам повысить свою компетентность в экологических вопросах. Важно не искажать информацию и учитывать то, что эту статью будут читать или телепередачу будут смотреть по телевизору обычные люди. То, как это будет воспринято, зависит от журналиста. Главное - не напугать и обострить, а заставить задуматься о том, что мы делаем", - отметила Надежда Ильинична.
Итак, по итогам конкурса были определены победители в пяти основных номинациях:
Юлия Романенко (газета "Площадь Свободы") - "Лучшее освещение экологической проблематики в печати/интернет-издании";
Ирина Тумбарцева и Александр Рябченко (ГТРК "Самара") - "Лучшее освещение экологической проблематики в телеэфире";
Наталья Козловская ("ВелоТольятти") - "Лучший фоторепортаж на экологическую тему";
Анжела Манылова - "Лучший блог о проблемах экологии";
Михаил Полетаев (Клуб "Рысь", Lince.ru) - "Лучшая презентация экологического тура".
В специальных номинациях были отмечены Алексей Дмитренко (информационный портал "Волга Ньюс") "За расследовательскую журналистику" и Светлана Колесникова (газета "Аргументы и факты") - "За системный подход".
Как подчеркнули организаторы, награды получили люди, пишущие на тему грамотного взаимодействия человека и природы, которые не боятся задавать острые вопросы, докапываться до сути.
Кстати, на этот раз в юбилейном мероприятии, помимо традиционной торжественной части и чествования победителей, для участников был представлен доклад с последующим брифингом профессора Сергея Саксонова. Он сообщил, что церемония по награждению журналистов и блогеров совпала с днем рождения первой части (флора) второго издания Красной книги Самарской области, которое в тот день утвердило профильное министерство. В нее, помимо внесенных ранее в первое издание, добавлено 223 вида растений, оказавшихся под угрозой исчезновения, а также исключено 72 вида, основная часть которых теперь находятся в лучшем положении, остальные исчезли с "лица земли" нашего региона. В следующем году продолжится работа над формированием второго тома Красной книги области, посвященного фауне. Первое же издание областной Красной книги было выпущено в 2007 году. Сергей Владимирович сообщил, что работа над Красной книгой ведется в рамках госзаказа.
После награждения была проведена экологическая квест-игра, в ходе которой каждый участник смог пополнить свои знания по различным темам экологии.
Последние комментарии
Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html
Прав создатель статьи в том, что на сегодняшний момент Владимир Алексеевич Кадушников действительно занимает должность рядового инспектора! И измененные сроки нерестового запрета по Самарской области я считаю это отвлечение людей от большей проблемы которая скрывается в управлении Рыбнадзора Самарской области, о какой только можно догадываться... И тут автор статьи почему-то умолчанию главную причину упразднения отдела Рыбнадзора по Самарской области...Вспомните трал, который ходил не один год по Самарской области, особенно Сызрани и вычерпывал все стоянки и места обитания рыбы! Сколько людей били тревогу и рыбаки, о том что нет рыбы...В новостях прошлых лет несложно найти информацию кто остановил этот трал и не сложно догадаться за что сняли В.А. Кадушникова.... Не любят на Руси почему то тех кто добросовестно работает и исполняет законы государства нашего. Человек заботился не о себе, а о популяции водного бассейна Самарской области, а его так...
Надеюсь объекты археологии не пострадали? Или про это забыли, как обычно((
Добрый день ответьте на смущающий всех вопрос, допустим ситуация, я в период нерестого запрета, вышел рыбачить на спининг на Волгу на набережную,при себе чисто воблер, при себе ни имею ни одной пойманой рыбки ,(так как я ее поймал и отпустил) и пришел порыбачить чисто для своего удовольствия не нанося ни какого вреда рыбе и др.биоресурсам, вопрос что мне будет за спининг в руках в запрет если я чисто пришел отвести душу, и при себе пойманной рыбы . Заранее спасибо за ответ