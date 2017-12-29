16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В аэропорту Курумоч из-за метеоусловий задерживается прибытие нескольких рейсов Вадим Дробиз: "Запретительные меры максимально стимулировали нелегальный рынок алкоголя" На Московском шоссе у пересечения с пр. Кирова на два часа ограничат движение Руководитель "Лиза Алерт": "Наши люди готовы получать зарплату… сном" В Самарской области зафиксировали экстремально высокую температуру воздуха

Общество

Новогоднее чудо на футбольном поле от ТРК "ГУБЕРНИЯ" и ПФК "Крылья Советов"

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 78
Версия для печати

В Самаре в рамках совместной благотворительной акции ТРК "ГУБЕРНИЯ" и "Крыльев Советов" "Елка подарков" прошел ежегодный матч Дедов Морозов с воспитанниками школ-интернатов и ребятами из подшефной команды "Крылья Мечты".

Более 100 детей вышли на футбольное поле клубной базы, чтобы в дружественном поединке сразиться с главными новогодними волшебниками, в роли которых выступили известный юморист и капитан команды КВН "Сок" Дмитрий Колчин, ветераны клуба Динар Шарипов, Виктор Гаус, Равиль Аряпов, Геннадий Сарычев и Антон Бобер, финансовый директор ПФК "Крылья Советов" Игорь Поваров. Телерадиокомпанию "ГУБЕРНИЯ" представляли ведущие программ "Споркласс" и "Утро губернии" Дмитрий Овчинников и Александр Кондратьев.

Матч выдался нешуточным: команде Дедов Морозов мешали костюмы, детям - излишняя увлеченность процессом. Тем не менее спортсменам удалось забить шесть голов - по три в каждые ворота. Так со счетом 3:3 победила дружба.

По завершении игры каждый ребенок получил подарок от самой ТРК "ГУБЕРНИЯ" и ее зрителей и слушателей, от ФК "Крылья Советов" и неравнодушных жителей Самары, которые откликнулись на призыв акции и принесли в пункты приема то, что могло бы порадовать детей. Телерадиокомпания подарила ребятам 30 футбольных мячей, "Крылья" - спортивную форму. Кроме того, все юные участники мероприятия получили сладкие подарки от компании "Вольский кондитер".

Не ушли без подарков и сами Деды Морозы - улыбки, радость на лицах детей и положительные эмоции стали главной наградой для взрослых, принявших участие в этом праздничном мероприятии. ТРК "ГУБЕРНИЯ" выражает благодарность участникам акции "Елка подарков" и желает в новом году всем добра, радости и только хороших новостей!

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Задворнов 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Dmitry Lakotsenin 26 декабря 2017 10:35 Новый генплан и ПЗЗ Самары презентуют жителям в начале 2018 года

Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

Денис Тихонов 17 декабря 2017 12:52 Штатная работа самарской НФС-2 восстановлена

где её вернули?как не было воды так и нет

Иусов Иусов 15 декабря 2017 08:45 Прививка от нетолерантности: этнический фестиваль в Самаре

ну вот, хоть здесь редактор нормальный.

Фото на сайте

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Рейд против незаконной продажи фейерверков

Рейд против незаконной продажи фейерверков

Самарские школьники отправились на новогоднее представление в Кремле

Самарские школьники отправились на новогоднее представление в Кремле

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31