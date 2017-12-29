Новогоднее чудо на футбольном поле от ТРК "ГУБЕРНИЯ" и ПФК "Крылья Советов"

В Самаре в рамках совместной благотворительной акции ТРК "ГУБЕРНИЯ" и "Крыльев Советов" "Елка подарков" прошел ежегодный матч Дедов Морозов с воспитанниками школ-интернатов и ребятами из подшефной команды "Крылья Мечты".

Более 100 детей вышли на футбольное поле клубной базы, чтобы в дружественном поединке сразиться с главными новогодними волшебниками, в роли которых выступили известный юморист и капитан команды КВН "Сок" Дмитрий Колчин, ветераны клуба Динар Шарипов, Виктор Гаус, Равиль Аряпов, Геннадий Сарычев и Антон Бобер, финансовый директор ПФК "Крылья Советов" Игорь Поваров. Телерадиокомпанию "ГУБЕРНИЯ" представляли ведущие программ "Споркласс" и "Утро губернии" Дмитрий Овчинников и Александр Кондратьев.

Матч выдался нешуточным: команде Дедов Морозов мешали костюмы, детям - излишняя увлеченность процессом. Тем не менее спортсменам удалось забить шесть голов - по три в каждые ворота. Так со счетом 3:3 победила дружба.

По завершении игры каждый ребенок получил подарок от самой ТРК "ГУБЕРНИЯ" и ее зрителей и слушателей, от ФК "Крылья Советов" и неравнодушных жителей Самары, которые откликнулись на призыв акции и принесли в пункты приема то, что могло бы порадовать детей. Телерадиокомпания подарила ребятам 30 футбольных мячей, "Крылья" - спортивную форму. Кроме того, все юные участники мероприятия получили сладкие подарки от компании "Вольский кондитер".

Не ушли без подарков и сами Деды Морозы - улыбки, радость на лицах детей и положительные эмоции стали главной наградой для взрослых, принявших участие в этом праздничном мероприятии. ТРК "ГУБЕРНИЯ" выражает благодарность участникам акции "Елка подарков" и желает в новом году всем добра, радости и только хороших новостей!