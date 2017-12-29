Новогоднее чудо на футбольном поле от ТРК "ГУБЕРНИЯ" и ПФК "Крылья Советов"

В Самаре в рамках совместной благотворительной акции ТРК "ГУБЕРНИЯ" и "Крыльев Советов" "Елка подарков" прошел ежегодный матч Дедов Морозов с воспитанниками школ-интернатов и ребятами из подшефной команды "Крылья Мечты".
Более 100 детей вышли на футбольное поле клубной базы, чтобы в дружественном поединке сразиться с главными новогодними волшебниками, в роли которых выступили известный юморист и капитан команды КВН "Сок" Дмитрий Колчин, ветераны клуба Динар Шарипов, Виктор Гаус, Равиль Аряпов, Геннадий Сарычев и Антон Бобер, финансовый директор ПФК "Крылья Советов" Игорь Поваров. Телерадиокомпанию "ГУБЕРНИЯ" представляли ведущие программ "Споркласс" и "Утро губернии" Дмитрий Овчинников и Александр Кондратьев.
Матч выдался нешуточным: команде Дедов Морозов мешали костюмы, детям - излишняя увлеченность процессом. Тем не менее спортсменам удалось забить шесть голов - по три в каждые ворота. Так со счетом 3:3 победила дружба.
По завершении игры каждый ребенок получил подарок от самой ТРК "ГУБЕРНИЯ" и ее зрителей и слушателей, от ФК "Крылья Советов" и неравнодушных жителей Самары, которые откликнулись на призыв акции и принесли в пункты приема то, что могло бы порадовать детей. Телерадиокомпания подарила ребятам 30 футбольных мячей, "Крылья" - спортивную форму. Кроме того, все юные участники мероприятия получили сладкие подарки от компании "Вольский кондитер".
Не ушли без подарков и сами Деды Морозы - улыбки, радость на лицах детей и положительные эмоции стали главной наградой для взрослых, принявших участие в этом праздничном мероприятии. ТРК "ГУБЕРНИЯ" выражает благодарность участникам акции "Елка подарков" и желает в новом году всем добра, радости и только хороших новостей!
Последние комментарии
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.