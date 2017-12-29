На Московском шоссе у пересечения с пр. Кирова на два часа ограничат движение

В пятницу, 29 декабря, приблизительно с 17:00 до 19:00 в Самаре будет ограничено движение на Московском шоссе перед въездом в тоннель на пересечении с пр. Кирова по направлению "из города".

Ограничение введут в связи с установкой объектов дорожной инфраструктуры. Водителям советуют ориентироваться на знаки и заблаговременно выбирать маршрут.