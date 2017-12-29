На Московском шоссе у пересечения с пр. Кирова на два часа ограничат движение

В пятницу, 29 декабря, приблизительно с 17:00 до 19:00 в Самаре будет ограничено движение на Московском шоссе перед въездом в тоннель на пересечении с пр. Кирова по направлению "из города".
Ограничение введут в связи с установкой объектов дорожной инфраструктуры.
Водителям советуют ориентироваться на знаки и заблаговременно выбирать маршрут.
Последние комментарии
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.