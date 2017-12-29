Прокуратура нашла в самарских парках и на набережной 198 незаконно размещенных торговых объектов

Прокуратура Самары при проверке обнаружила, что МАУ "Парки Самары" и МП "Самарская набережная" незаконно заключали договоры, "разрешающие" размещение на территории парков и набережной 198 нестационарных торговых объектов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

При этом земельные участки владельцам торговых точек не предоставляли, а сами такие объекты устанавливали вразрез с утвержденной администрацией города специальной схемой.

После прокурорской проверки владельцев незаконно размещенных объектов привлекли к административной ответственности. А главе города внесли представление в связи с нарушениями, допущенными МАУ и МП. Руководителей "Парков Самары" и "Самарской набережной" привлекли к дисциплинарной ответственности.

В итоге муниципальные организации подготовили соглашения о расторжении незаконных договоров.