Прокуратура нашла в самарских парках и на набережной 198 незаконно размещенных торговых объектов

Прокуратура Самары при проверке обнаружила, что МАУ "Парки Самары" и МП "Самарская набережная" незаконно заключали договоры, "разрешающие" размещение на территории парков и набережной 198 нестационарных торговых объектов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
При этом земельные участки владельцам торговых точек не предоставляли, а сами такие объекты устанавливали вразрез с утвержденной администрацией города специальной схемой.
После прокурорской проверки владельцев незаконно размещенных объектов привлекли к административной ответственности. А главе города внесли представление в связи с нарушениями, допущенными МАУ и МП. Руководителей "Парков Самары" и "Самарской набережной" привлекли к дисциплинарной ответственности.
В итоге муниципальные организации подготовили соглашения о расторжении незаконных договоров.
Последние комментарии
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.