"Серебряный Лучник" в Самаре выходит на финишную прямую

Завершен прием проектов участников регионального этапа Национальной премии "Серебряный Лучник" - Самара. По итогам 2017 года в восьми номинациях представлено 35 проектов. Экспертам премии предстоит дать им оценку до 14 января.
Наибольшее количество проектов в этом году представлено в номинациях "Продвижение государственных, общественных и социальных программ", "Корпоративная социальная ответственность" и "Благотворительность". "Это свидетельство того, что бизнес, власть и общественные организации проявляют все большую социальную активность", - комментирует Татьяна Мокшина, директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", исполнительный директор "Серебряный Лучник" - Самара.
По традиции, десять наиболее ярких проектов составят региональный шорт-лист и будут приглашены к участию в федеральном этапе конкурса без внесения организационного взноса. Лучший по рекомендации экспертов проект примет участие в Днях отрытых презентаций в Москве без прохождения федеральной конкурсной процедуры.
Приятная новость ожидает и авторов проектов в номинации "Продвижение технологий будущего": согласно решению Исполнительной дирекции и партнера номинации АО "Российской венчурной компании", эти проекты освобождаются от регистрационного взноса на федеральном этапе. Зарегистрировать работы для участия в федеральном этапе можно до 15 января 2018 года на сайте www.luchnik.ru.
Информационную поддержку регионального этапа премии "Серебряный Лучник" - Самара оказывают ГТРК "Самара", информационный портал "Волга Ньюс", "Самарская газета" и радио "Эхо Москвы" в Самаре.
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