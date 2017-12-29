В Самаре трамвай сбил подростка

В пятницу, 29 декабря, в 19:15, в Кировском районе Самары в ДТП с участием трамвая пострадал ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Возле дома № 76 на ул. Советской водитель трамвая сбил 15-летнего мальчика, который перебегал пути в не предназначенном для этого месте, хотя рядом был пешеходный переход. Пострадавший обратился в медучреждение. По факту аварии ведется проверка.