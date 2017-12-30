Анастасия Павлюченкова проиграла американке Коко Вандевеге в Кубке Хопмана

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова проиграла американке Коко Вандевеге в матче между командами России и США на Кубке Хопмана, сообщает championat.com. Встреча группы В завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу представительницы США.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. Павлюченкова подала один эйс, совершила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из 10. На счету Вандевеге шесть эйсов, две двойные ошибки и четыре из девяти реализованных брейк-пойнта. Счет в противостоянии США — Россия стал 1-0. Во втором матче сыграют Джек Сок и Карен Хачанов.

Помимо сборных России и США в группе В на Кубке Хопмана выступают команды Японии и Швейцарии. В группу А попали сборные Австралии, Бельгии, Канады и Германии. Соревнования проходят в Перте (Австралия).