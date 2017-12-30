Анастасия Павлюченкова проиграла американке Коко Вандевеге в Кубке Хопмана

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова проиграла американке Коко Вандевеге в матче между командами России и США на Кубке Хопмана, сообщает championat.com. Встреча группы В завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу представительницы США.
Встреча продолжалась 1 час 38 минут. Павлюченкова подала один эйс, совершила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из 10. На счету Вандевеге шесть эйсов, две двойные ошибки и четыре из девяти реализованных брейк-пойнта. Счет в противостоянии США — Россия стал 1-0. Во втором матче сыграют Джек Сок и Карен Хачанов.
Помимо сборных России и США в группе В на Кубке Хопмана выступают команды Японии и Швейцарии. В группу А попали сборные Австралии, Бельгии, Канады и Германии. Соревнования проходят в Перте (Австралия).
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.