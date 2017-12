Статья ученых самарского университета вышла в научном журнале Accounts of Chemical Research

В пятницу, 29 декабря, в одном из самых цитируемых международных научных журналов в области химических наук Accounts of Chemical Research (Импакт-фактор журнала в 2016/2017 гг. составил 20.268) вышла статья сотрудников Межвузовского научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению Самарского университета (МНИЦТМ) "Topology of intermetallic structures: from statistics to rational design". Авторами научной статьи выступили лаборант-исследователь МНИЦТМ Татьяна Ахметшина, профессор Владислав Блатов, профессор Davide M.Proserpio и старший научный сотрудник Александр Шевченко.

В научной статье речь идет об имеющих важное промышленное значение веществах, изготовленных исключительно из атомов металлов, - интерметаллидах. Авторы исследовали структурную химию интерметаллических соединений с помощью кристаллохимического программного пакета ToposPro и нанокластерного подхода. В данной работе проанализированы основные структурные единицы, из которых построены интерметаллиды. Приведена полная статистика по координационным полиэдрам, а также показана взаимосвязь между различными строительными блоками в структурах. Отмечено, что такой подход коллекционирования структурных единиц и способов их связывания в интерметаллидах может стать платформой для универсальной прогностической схемы для моделирования интерметаллидов с дальнейшим использованием данных для синтеза новых интерметаллических соединений.

"Журнал Американского химического общества Accounts of Chemical Research отличается тем, что практически все статьи в нем являются приглашенными - журнал сам выбирает авторов из числа ведущих специалистов в данной области химии, - пояснил директор МНИЦТМ профессор Владислав Блатов. - Само приглашение еще не означает, что статья будет опубликована: ее уровень оценивают не менее трех международных экспертов. То, что такое приглашение было направлено нам, и то, что мы получили три прекрасных рецензии на статью, - это признание достижений МНИЦТМ в исследовании структуры интерметаллидов. Мы гордимся этой работой еще и потому, что статьи российских авторов в этом журнале очень редки - в лучшем случае одна-две в год".