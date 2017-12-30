Статья ученых самарского университета вышла в научном журнале Accounts of Chemical Research

В пятницу, 29 декабря, в одном из самых цитируемых международных научных журналов в области химических наук Accounts of Chemical Research (Импакт-фактор журнала в 2016/2017 гг. составил 20.268) вышла статья сотрудников Межвузовского научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению Самарского университета (МНИЦТМ) "Topology of intermetallic structures: from statistics to rational design". Авторами научной статьи выступили лаборант-исследователь МНИЦТМ Татьяна Ахметшина, профессор Владислав Блатов, профессор Davide M.Proserpio и старший научный сотрудник Александр Шевченко.
В научной статье речь идет об имеющих важное промышленное значение веществах, изготовленных исключительно из атомов металлов, - интерметаллидах. Авторы исследовали структурную химию интерметаллических соединений с помощью кристаллохимического программного пакета ToposPro и нанокластерного подхода. В данной работе проанализированы основные структурные единицы, из которых построены интерметаллиды. Приведена полная статистика по координационным полиэдрам, а также показана взаимосвязь между различными строительными блоками в структурах. Отмечено, что такой подход коллекционирования структурных единиц и способов их связывания в интерметаллидах может стать платформой для универсальной прогностической схемы для моделирования интерметаллидов с дальнейшим использованием данных для синтеза новых интерметаллических соединений.
"Журнал Американского химического общества Accounts of Chemical Research отличается тем, что практически все статьи в нем являются приглашенными - журнал сам выбирает авторов из числа ведущих специалистов в данной области химии, - пояснил директор МНИЦТМ профессор Владислав Блатов. - Само приглашение еще не означает, что статья будет опубликована: ее уровень оценивают не менее трех международных экспертов. То, что такое приглашение было направлено нам, и то, что мы получили три прекрасных рецензии на статью, - это признание достижений МНИЦТМ в исследовании структуры интерметаллидов. Мы гордимся этой работой еще и потому, что статьи российских авторов в этом журнале очень редки - в лучшем случае одна-две в год".
Последние комментарии
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!