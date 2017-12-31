В Самаре искали бомбу в ТЦ "Мега"

В воскресенье, 31 декабря, около полудня поступило сообщение о заминировании самарского ТЦ "Мега" На место выехали сотрудники МЧС и полиции, спасатели, а также бригады скорой помощи.

Из здания были эвакуированы тысячи посетителей и сотрудников. Многие вынуждены были покинуть ТЦ без верхней одежды.

На обследование торгового центра в поисках взрывного устройства ушло около четырех часов после чего было объявлено, что сообщение было ложным, и люди смогли вернуться в здание.

При этом, когда силовики заканчивали работу в ТЦ поступил звонок о заминировании аэропорта Курумоч. Там взрывное устройство пока также не нашли.