В Самаре искали бомбу в ТЦ "Мега"

В воскресенье, 31 декабря, около полудня поступило сообщение о заминировании самарского ТЦ "Мега" На место выехали сотрудники МЧС и полиции, спасатели, а также бригады скорой помощи.
Из здания были эвакуированы тысячи посетителей и сотрудников. Многие вынуждены были покинуть ТЦ без верхней одежды.
На обследование торгового центра в поисках взрывного устройства ушло около четырех часов после чего было объявлено, что сообщение было ложным, и люди смогли вернуться в здание.
При этом, когда силовики заканчивали работу в ТЦ поступил звонок о заминировании аэропорта Курумоч. Там взрывное устройство пока также не нашли.
Последние комментарии
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.