Спасатели эвакуировали из Рождествено пенсионера с инсультом

Во вторник, 2 января, спасатели поисково-спасательного подразделения "Центральная" эвакуировали из с. Рождествено 78-летнего мужчину для последующей госпитализации в городскую больницу. Поставленный врачами диагноз - инсульт.

Самостоятельно передвигаться мужчина был не в состоянии. Требовалось срочно доставить пострадавшего на левый берег для передачи врачам скорой медицинской помощи. В 11:26 от спасательной станции "Центральная" в с. Рождествено отошло судно на воздушной подушке повышенной проходимости "Нептун" с тремя спасателями на борту. При движении по льду сложности доставили торосы, образовавшиеся в результате подвижки ледяного поля.

В 12:05 пострадавшего на территории спасательной станции передали бригаде врачей скорой медицинской помощи.