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Спасатели эвакуировали из Рождествено пенсионера с инсультом

САМАРА. 2 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 2 января, спасатели поисково-спасательного подразделения "Центральная" эвакуировали из с. Рождествено 78-летнего мужчину для последующей госпитализации в городскую больницу. Поставленный врачами диагноз - инсульт.

Фото: ПСС по Самарской области

Самостоятельно передвигаться мужчина был не в состоянии. Требовалось срочно доставить пострадавшего на левый берег для передачи врачам скорой медицинской помощи. В 11:26 от спасательной станции "Центральная" в с. Рождествено отошло судно на воздушной подушке повышенной проходимости "Нептун" с тремя спасателями на борту. При движении по льду сложности доставили торосы, образовавшиеся в результате подвижки ледяного поля.

В 12:05 пострадавшего на территории спасательной станции передали бригаде врачей скорой медицинской помощи. 

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