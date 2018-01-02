Спасатели эвакуировали из Рождествено пенсионера с инсультом

Во вторник, 2 января, спасатели поисково-спасательного подразделения "Центральная" эвакуировали из с. Рождествено 78-летнего мужчину для последующей госпитализации в городскую больницу. Поставленный врачами диагноз - инсульт.
Самостоятельно передвигаться мужчина был не в состоянии. Требовалось срочно доставить пострадавшего на левый берег для передачи врачам скорой медицинской помощи. В 11:26 от спасательной станции "Центральная" в с. Рождествено отошло судно на воздушной подушке повышенной проходимости "Нептун" с тремя спасателями на борту. При движении по льду сложности доставили торосы, образовавшиеся в результате подвижки ледяного поля.
В 12:05 пострадавшего на территории спасательной станции передали бригаде врачей скорой медицинской помощи.
Последние комментарии
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.