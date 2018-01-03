Случайным свидетелем, спасшим ребенка из полыньи у полуострова Копылово, оказался сотрудник полиции

Случайным свидетелем, бросившимся на помощь попавшим в полынью на Волге детям, оказался начальник Тольяттинского ЛОП Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, полковник полиции Айдын Камбаров, сообщила в среду, 3 января, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, 1 января в Тольятти в 5-м часу вечера четверо детей вышли на лед Волги в районе полуострова Копылово. Дети катались на коньках, и двое мальчиков в возрасте 12 и 14 лет, добравшись до центра канала, оказались в полынье. Перепуганные дети стали кричать, звать на помощь.

Как сообщила Ирина Волк, их крики о помощи услышали полковник полиции Айдын Камбаров и его приятель, находившиеся неподалеку на даче. Не раздумывая ни минуты, мужчины бросились на помощь мальчикам, им удалось ползком добраться до полыньи. Один из подростков выбрался из воды, а второму это самостоятельно сделать не удавалось.

"Тогда Камбаров с помощью палки зацепил вокруг рук ребенка электрический удлинитель и вытащил мальчика из воды, - сообщает Ирина Волк. - После спасения ребят отогрели в бане и передали подоспевшей "скорой помощи". Их жизни и здоровью ничто не угрожает".

По данным МВД России, Айдын Камбаров на службе в органах внутренних дел - с 1994 года. За время службы награжден ведомственными наградами: медалями за отличие в службе трех степеней, нагрудными знаками "Лучший сотрудник криминальной милиции", "За верность долгу", медалями "За отличие в службе МВД" двух степеней, почетным знаком Самарской губернской думы "За служение закону". Имеет почетные грамоты от руководства МВД России, благодарственные письма от губернатора Самарской области, председателя Самарской губернской думы, начальника Куйбышевской железной дороги.