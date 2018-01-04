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Олимпийские Спорт

Анастасия Павлюченкова проиграла Осаке в матче Кубка Хопмана на тай-брейке третьего сета

КАНБЕРРА. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова проиграла третий одиночный матч из трех на Кубке Хопмана, сообщает championat.com. После поражений от американки Коко Вандевеге и швейцарки Белинды Бенчич Анастасия уступила японке Наоми Осаке — 4:6, 6:3, 6:7 (5:7).

Поединок продолжался 2 часа 17 минут. Осака выполнила восемь эйсов, допустила одну двойную ошибку и использовала два брейк-пойнта из шести. На счету Павлюченковой пять подач навылет, две двойные и три реализованных брейк-пойнта из шести.

К этому моменту и Россия, и Япония уже потеряли все шансы выйти в финал Кубка Хопмана. В этой группе путевку в финальный матч в очном противостоянии оспорят Швейцария и США.

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