Анастасия Павлюченкова проиграла Осаке в матче Кубка Хопмана на тай-брейке третьего сета

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова проиграла третий одиночный матч из трех на Кубке Хопмана, сообщает championat.com. После поражений от американки Коко Вандевеге и швейцарки Белинды Бенчич Анастасия уступила японке Наоми Осаке — 4:6, 6:3, 6:7 (5:7).

Поединок продолжался 2 часа 17 минут. Осака выполнила восемь эйсов, допустила одну двойную ошибку и использовала два брейк-пойнта из шести. На счету Павлюченковой пять подач навылет, две двойные и три реализованных брейк-пойнта из шести.

К этому моменту и Россия, и Япония уже потеряли все шансы выйти в финал Кубка Хопмана. В этой группе путевку в финальный матч в очном противостоянии оспорят Швейцария и США.