В Сызрани сотрудники "скорой" и спасатели обнаружили в запертой квартире двух напуганных малышей

В Сызрани накануне Нового года спасатели и сотрудники скорой помощи обнаружили в запертой квартире одного из домов по ул. Астраханской двух напуганных и исцарапанных малышей в возрасте около трех лет, сообщает ktv-ray.ru.
По словам соседей, сначала они услышали, что за дверью квартиры кричат дети, но не придали этому особого значения. Однако, когда спустя некоторое время крики не прекратились и дети стали стучать в дверь, соседи вызвали полицию.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, спасатели и "скорая помощь". Оказалось, что родителей дома нет и место, куда они ушли — жильцам неизвестно. Напуганных малышей успокоили и передали в руки медикам, которые обработали у них ссадины и увезли в больницу.
Последние комментарии
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.