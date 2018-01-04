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В Сызрани сотрудники "скорой" и спасатели обнаружили в запертой квартире двух напуганных малышей

СЫЗРАНЬ. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Сызрани накануне Нового года спасатели и сотрудники скорой помощи обнаружили в запертой квартире одного из домов по ул. Астраханской двух напуганных и исцарапанных малышей в возрасте около трех лет, сообщает ktv-ray.ru.

По словам соседей, сначала они услышали, что за дверью квартиры кричат дети, но не придали этому особого значения. Однако, когда спустя некоторое время крики не прекратились и дети стали стучать в дверь, соседи вызвали полицию.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, спасатели и "скорая помощь". Оказалось, что родителей дома нет и место, куда они ушли — жильцам неизвестно. Напуганных малышей успокоили и передали в руки медикам, которые обработали у них ссадины и увезли в больницу. 

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